Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Собеседник рассказывает, что правозащитница Татьяна Спорышева и адвокат Ирина Гак носили активисту Анатолию Березикову передачи в спецприемник в Ростове до момента его смерти. Самого обвиняемого вероятно подозревали в расклейке проукраинских листовок.
«Они же делали публикации о том, что Березикова якобы пытали. Видимо, причина обысков направлена на то, чтобы изъять всю документацию по Березикову. Однако Гак в адвокатуре более 10-15 лет. Разве она будет такое придумывать? И что, завтра в отношении меня заведут уголовное дело? Я ведь тоже публиковал информацию, ссылаясь на источники Гак и Спорышевой», — отмечает Евгений Беркович.
Спикер рассказывает, что Анатолий Березиков — известная личность в Ростове. Его называли «голый велосипедист» потому, что зимой он ездил на велосипеде с полуобнаженным торсом.
«На похороны Березикова собирали деньги. Вчера 21 июня его похоронили», — резюмирует адвокат.
У редакции Rostovgazeta нет подтверждения слов спикера. Информация об обысках официально не подтверждена, сейчас она уточняется.