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Адвокат Беркович назвал причины обыска у ростовской активистки Спорышевой

22 июня 2023, 09:16
Фото: 1MI
Адвокат назвал причины обыска у ростовской правозащитницы Спорышевой
Бывший прокурор, ныне адвокат Евгений Беркович считает, что причина обысков у оппозиционерки и активистки Татьяны Спорышевой заключается в том, что изъять у нее всю документацию по Анатолию Березикову — активисту, который умер в спецприемнике. Об этом адвокат сообщил RostovGazeta.

Собеседник рассказывает, что правозащитница Татьяна Спорышева и адвокат Ирина Гак носили активисту Анатолию Березикову передачи в спецприемник в Ростове до момента его смерти. Самого обвиняемого вероятно подозревали в расклейке проукраинских листовок.

«Они же делали публикации о том, что Березикова якобы пытали. Видимо, причина обысков направлена на то, чтобы изъять всю документацию по Березикову. Однако Гак в адвокатуре более 10-15 лет. Разве она будет такое придумывать? И что, завтра в отношении меня заведут уголовное дело? Я ведь тоже публиковал информацию, ссылаясь на источники Гак и Спорышевой», — отмечает Евгений Беркович.

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Спикер рассказывает, что Анатолий Березиков — известная личность в Ростове. Его называли «голый велосипедист» потому, что зимой он ездил на велосипеде с полуобнаженным торсом.

«На похороны Березикова собирали деньги. Вчера 21 июня его похоронили», — резюмирует адвокат.

У редакции Rostovgazeta нет подтверждения слов спикера. Информация об обысках официально не подтверждена, сейчас она уточняется.

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