«Они же делали публикации о том, что Березикова якобы пытали. Видимо, причина обысков направлена на то, чтобы изъять всю документацию по Березикову. Однако Гак в адвокатуре более 10-15 лет. Разве она будет такое придумывать? И что, завтра в отношении меня заведут уголовное дело? Я ведь тоже публиковал информацию, ссылаясь на источники Гак и Спорышевой», — отмечает Евгений Беркович.