«Его подозревали в распространении каких-то проукраинских листовок. Но даже если он какой-то агент, все-равно же пытать нельзя? — подчеркивает юрист. — В этом случае нужно арестовать, возбудить дело по шпионажу, госизмене, поместить в следственный изолятор и проводить следственные действия, собирая доказательства».