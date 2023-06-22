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Адвокат Беркович сообщил подробности обыска у ростовской активистки Спорышевой

22 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI
Адвокат рассказал подробности обыска у ростовской правозащитницы Спорышевой
Экс-прокурор, кандидат юридических наук, адвокат Евгений Беркович поделился с RostovGazeta информацией об обыске у ростовской правозащитницы Татьяны Спорышевой.

Ростовский адвокат подозревает, что причины обыска у Татьяны Спорышевой связаны с информацией о смерти в спецприёмнике активиста Анатолия Березикова.

«Татьяна Спорышева защищала Березикова по административным делам, а адвокатом у него была Ирина Гак. Я пытался дозвониться Гак, но ее телефон оказался заблокирован», — отмечает Евгений Беркович.

По словам собеседника, Спорышева и Гак делали много публикаций о том, что Анатолия Березикова якобы могли пытать.

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«Его подозревали в распространении каких-то проукраинских листовок. Но даже если он какой-то агент, все-равно же пытать нельзя? — подчеркивает юрист. — В этом случае нужно арестовать, возбудить дело по шпионажу, госизмене, поместить в следственный изолятор и проводить следственные действия, собирая доказательства».

Информация об обысках официально не подтверждена, сейчас она уточняется.

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