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1Rnd пишет, что адвокатов скончавшегося в спецприемнике Ростова оппозиционера, якобы проверят на распространение недостоверных сведений. Издание уточнило, что здесь говорится о Ирине Гак и Татьяне Спорышевой.
«Одна из них оказывает помощь активистам, а вторая представляет ростовское отделение одной из политических партий. Теперь их хотят проверить на фейки», — сказано в сообщении.
Издание со ссылкой на источник пишет, что погибший активист Анатолий Березиков якобы был завербован спецслужбами Украины. Он участвовали в различных акциях, за что его привлекали к ответственности.
Официальной информации о проверках адвокатов не поступало. Об обстоятельствах смерти Березикова смерти можно прочитать по ссылке.