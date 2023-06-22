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Адвокатов умершего в спецприёмнике Ростова оппозиционера могут привлечь за фейки

22 июня 2023, 07:00
Фото: 1MI
Адвокатов умершего в спецприёмнике Ростова оппозиционера могут привлечь за фейки
Правозащитников Ирину Гак и Татьяну Спорышеву, которые представляли интересы оппозиционера из Ростова, умершего в спецприемнике 14 июня, будут проверять по подозрению в распространении фейков, пишет портал 1Рнд.

1Rnd пишет, что адвокатов скончавшегося в спецприемнике Ростова оппозиционера, якобы проверят на распространение недостоверных сведений. Издание уточнило, что здесь говорится о Ирине Гак и Татьяне Спорышевой.

«Одна из них оказывает помощь активистам, а вторая представляет ростовское отделение одной из политических партий. Теперь их хотят проверить на фейки», — сказано в сообщении.

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Издание со ссылкой на источник пишет, что погибший активист Анатолий Березиков якобы был завербован спецслужбами Украины. Он участвовали в различных акциях, за что его привлекали к ответственности.

Официальной информации о проверках адвокатов не поступало. Об обстоятельствах смерти Березикова смерти можно прочитать по ссылке.

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