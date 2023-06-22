АКРА подтвердило стабильность рейтинга банка «Центр-инвест»

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Подтверждение рейтинга банка «Центр-инвест» на уровне A по шкале АКРА связано с адекватностью бизнес-профиля, высоким уровнем достаточности капитала, а также адекватностью оценок риск-профиля фондирования и ликвидности. Стабильный прогноз по рейтингу указывает на высокую вероятность его неизменности в течение года — полутора лет при условии сохранения текущей бизнес-модели банка.
Аналитики АКРА также дали высокую оценку качеству экономического, социального и экологического управления в кредитной организации и отметили, что «Центр-инвест» является одним из первых банков, который положил начало развитию ESG-банкинга в России.
«Центр-инвест» — органически растущий региональный банк, входящий в сотню крупнейших банков РФ. Главные направления бизнеса — предоставление кредитов населению, предприятиям агропромышленного сектора, малому и среднему бизнесу.
Впервые присвоение банку «Центр-инвест» кредитного рейтинга АКРА состоялось в 2018 году, после чего аналитики агентства ежегодно подтверждают устойчивые позиции компании.
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