АКРА подтвердило стабильность рейтинга банка «Центр-инвест»

Подтверждение рейтинга банка «Центр-инвест» на уровне A по шкале АКРА связано с адекватностью бизнес-профиля, высоким уровнем достаточности капитала, а также адекватностью оценок риск-профиля фондирования и ликвидности. Стабильный прогноз по рейтингу указывает на высокую вероятность его неизменности в течение года — полутора лет при условии сохранения текущей бизнес-модели банка.