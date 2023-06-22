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Amazon в перечень компаний, подлежащих «приземлению» в России

22 июня 2023, 15:17
Российская служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) расширила список иностранных компаний-провайдеров хостинга, которые должны быть «приземлены» на территории России. В перечень вошла американская фирма Amazon Web Services и еще 11 доменов.

Начиная с 1 января 2022 года в России начал действовать закон о «приземлении» иностранных ИТ-компаний. Федеральный закон получил название «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации». Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Главной целью нового закона стало установление обязательств для владельцев иностранных ИТ-ресурсов, которые имеют большую аудиторию в России, открывать представительства в стране. Кроме того, согласно этому закону, зарубежные компании должны зарегистрироваться в личном кабинете Роскомнадзора, чтобы продолжать предоставлять свои услуги в России или осуществлять деятельность.

В апреле Роскомнадзор исключил стриминговый сервис Spotify из списка компаний, подлежащих «приземлению». После ухода сервиса из России число его пользователей сократилось на 500 тысяч человек в сутки.

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