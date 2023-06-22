Amazon в перечень компаний, подлежащих «приземлению» в России

Главной целью нового закона стало установление обязательств для владельцев иностранных ИТ-ресурсов, которые имеют большую аудиторию в России, открывать представительства в стране. Кроме того, согласно этому закону, зарубежные компании должны зарегистрироваться в личном кабинете Роскомнадзора, чтобы продолжать предоставлять свои услуги в России или осуществлять деятельность.