Amazon в перечень компаний, подлежащих «приземлению» в России

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Начиная с 1 января 2022 года в России начал действовать закон о «приземлении» иностранных ИТ-компаний. Федеральный закон получил название «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации». Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Главной целью нового закона стало установление обязательств для владельцев иностранных ИТ-ресурсов, которые имеют большую аудиторию в России, открывать представительства в стране. Кроме того, согласно этому закону, зарубежные компании должны зарегистрироваться в личном кабинете Роскомнадзора, чтобы продолжать предоставлять свои услуги в России или осуществлять деятельность.
В апреле Роскомнадзор исключил стриминговый сервис Spotify из списка компаний, подлежащих «приземлению». После ухода сервиса из России число его пользователей сократилось на 500 тысяч человек в сутки.