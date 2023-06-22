Спасателям удалось локализовать пожар на торговой базе «Альтус» под Ростовом. Сейчас площадь локализации составляет 2000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. В его тушении участвуют более ста спасателей, десятки единиц спецтехники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.