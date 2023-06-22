Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Спасателям удалось локализовать пожар на торговой базе «Альтус» под Ростовом. Сейчас площадь локализации составляет 2000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. В его тушении участвуют более ста спасателей, десятки единиц спецтехники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.
В МЧС рассказали, что на ликвидацию огня уже потратили 40 тонн воды.
Ликвидация пожара продолжается.
Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» в Ростовской области.