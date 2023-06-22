rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Изображение материала

Более 40 тонн воды сбросили с вертолета на горящий рынок «Альтус» под Ростовом

22 июня 2023, 07:39
Фото: 78.mchs.gov.ru
Более 40 тонн воды уже ушло на тушение пожара на торговой базе «Альтус» под Ростовом
Спасатели потратили 40 тонн воды на тушение огня на торговой базе «Альтус» под Ростовом, рассказали в МЧС.

Спасателям удалось локализовать пожар на торговой базе «Альтус» под Ростовом. Сейчас площадь локализации составляет 2000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. В его тушении участвуют более ста спасателей, десятки единиц спецтехники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Пожар на торговой базе «Альтус» под Ростовом удалось локализовать
Узнать подробнее
Более 40 тонн воды уже ушло на тушение пожара на торговой базе «Альтус» под Ростовом
Видео: 61.mchs.gov.ru

В МЧС рассказали, что на ликвидацию огня уже потратили 40 тонн воды.

Ликвидация пожара продолжается.

Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» в Ростовской области.

Читайте также:
Фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» в Ростове 22 июняСильный ветер распространяет пламя на торговой базе «Альтус» под РостовомДвижение транспорта ограничили на выезде из Ростова в районе пожара на торговой базе
#Пожар#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Пожар на рынке "Альтус" под Ростовом 22 июня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аксай#Аксайский район#Видео
Подпишитесь
Как адский пожар уничтожил крупный рынок по Ростовом и что там происходит сейчас
Сегодня, 08:32
Водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня
Сегодня, 08:27
Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня
Сегодня, 08:49
«Частенько там выгорает»: ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе
Сегодня, 08:24
Адвокат Беркович сообщил подробности обыска у ростовской активистки Спорышевой
Сегодня, 08:26
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50