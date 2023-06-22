Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Напомним, что торговая база вспыхнула утром в четверг, 22 июня, на площади две тысячи квадратных метров. Комплекс расположен возле рынка «Классик», где ранее уже происходил пожар.
К ликвидации огня привлекли более 100 человек, десятки единиц техники и вертолет. О пострадавших информации не поступало.
В соцсетях пользователи написали, что в регионе довольно часто возникают пожары.
«Уже почти каждый день читаю подобные публикации об очередных крупных пожарах. Что у нас происходит? Неужели нельзя разобраться с противопожарным оборудованием по всей стране?», — интересуются ростовчане.
«Частенько там выгорает.....уже на регулярной основе», — сообщают ростовчане.
«Ну надо же. Никогда такого не было», — заявили пользователи.