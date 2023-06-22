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«Частенько там выгорает»: ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе

22 июня 2023, 08:24
Фото: rostovgazeta.ru
«Частенько там выгорает»: ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе

Ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе «Альтус»

В Ростовской области произошел крупный пожар на торговой базе «Альтус», что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что торговая база вспыхнула утром в четверг, 22 июня, на площади две тысячи квадратных метров. Комплекс расположен возле рынка «Классик», где ранее уже происходил пожар.

К ликвидации огня привлекли более 100 человек, десятки единиц техники и вертолет. О пострадавших информации не поступало.

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В соцсетях пользователи написали, что в регионе довольно часто возникают пожары.

«Уже почти каждый день читаю подобные публикации об очередных крупных пожарах. Что у нас происходит? Неужели нельзя разобраться с противопожарным оборудованием по всей стране?», — интересуются ростовчане.

«Частенько там выгорает.....уже на регулярной основе», — сообщают ростовчане.

«Ну надо же. Никогда такого не было», — заявили пользователи.

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