Депутат Госдумы предлагает единый стандарт тишины для всех регионов России

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
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Updated Сегодня, 17:43
Согласно предложению, в настоящее время каждый регион самостоятельно устанавливает время, в которое в многоквартирных домах должна соблюдаться тишина. Например, в Москве громкие работы запрещены с 23:00 до 07:00 каждый день, а в Подмосковье — с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Кроме того, в некоторых областях действует «тихий час» с 13:00 до 15:00 ежедневно, в это время запрещено производить любой шум, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сергей Колунов отметил, что проблема шума в многоквартирных домах существует уже давно и беспокоит всех жителей. Различные нормы тишины, устанавливаемые в каждом регионе, создают путаницу для жильцов, строителей и промышленников.
Депутат считает, что необходимо привести нормы к единому стандарту и унифицировать их для всех 89 регионов России. Он выразил мнение, что необходимо определить «среднюю температуру по палате», чтобы жители могли спокойно находиться в своих домах, а строителям и подрядчикам было легче руководствоваться федеральным законом, а не искать региональные акты для каждого случая. Колунов также подчеркнул важность ясного описания требований к режиму тишины, включая время его действия и допустимый уровень шума, чтобы избежать двусмысленных толкований.