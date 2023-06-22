Депутат Госдумы предлагает единый стандарт тишины для всех регионов России

Согласно предложению, в настоящее время каждый регион самостоятельно устанавливает время, в которое в многоквартирных домах должна соблюдаться тишина. Например, в Москве громкие работы запрещены с 23:00 до 07:00 каждый день, а в Подмосковье — с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники. Кроме того, в некоторых областях действует «тихий час» с 13:00 до 15:00 ежедневно, в это время запрещено производить любой шум, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».