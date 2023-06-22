Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Напомним, что пару дней назад городское сообщество Ростова потрясло известие. Очевидец запечатлел, как ядовито красная жижа стекала по трубе в Дон, окрашивая реку в красный цвет.
Позже власти Ростова заявили, что слив пищевого красителя из трубы на улице Береговой осуществлялся предприятием ООО «Дон-Пласт», которое занимается производством картонной упаковки. Однако учредитель предприятия считает это заявление вопиющей клеветой.
«Вчера целый день работала комиссия, все проверяли, и никаких претензий к нам нет. Почему были опубликованы непроверенный факты? Ведь никакого протокола, никакого подтверждения тому, что виноваты мы — ничего же нет. Чем они руководствовались при таком заявлении?» — недоумевает Валерий Богуславский.
Собеседник подчеркивает, что на предприятии существует железная дисциплина. Никого из посторонних в цех не пускают, а без надобности никого не выпускают.
«Даже отходы краски в грязных ведрах я прячу, чтобы никто не делал пакости. Мы же пуганные и проверенные. Знаем, как это бывает. Тем более, вчера проверяли весь периметр, всю нашу территорию, и никаких нарушений даже близко никто не нашел. Их нет и быть не может», — уверяет директор компании.
Сегодня очевидцы предоставили RostovGazeta фотографии, на которых видно, как сотрудники профильных структур в этом месте на берегу реки Дон берут дополнительные анализы, пробы земли и грунта.
«Работа идет», — радуются ростовчане.
Ранее со ссылкой на слова эколога RostovGazeta сообщала, кто и почему незаконно сливает отходы в Дон. В том числе, и красную жижу.