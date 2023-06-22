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Директор «Дон-Пласта» назвал клеветой обвинение в сбросе красной жижи в реку Ростова

22 июня 2023, 13:25
Фото: Сергей Кабаненко / читатель RostovGazeta
Директор «Дон-Пласта» не согласился с обвинением компании в сбросе красной жижи в реку Ростова
Предприятие «Дон-Пласт» с рекой Дон никак не связано. Сброс красной жижи в реку шел из сбросной трубы городского коллектора, который собирает все стоки района, сообщил RostovGazeta учредитель компании «Дон-Пласт» Валерий Богуславский.

Напомним, что пару дней назад городское сообщество Ростова потрясло известие. Очевидец запечатлел, как ядовито красная жижа стекала по трубе в Дон, окрашивая реку в красный цвет.

Позже власти Ростова заявили, что слив пищевого красителя из трубы на улице Береговой осуществлялся предприятием ООО «Дон-Пласт», которое занимается производством картонной упаковки. Однако учредитель предприятия считает это заявление вопиющей клеветой.

«Вчера целый день работала комиссия, все проверяли, и никаких претензий к нам нет. Почему были опубликованы непроверенный факты? Ведь никакого протокола, никакого подтверждения тому, что виноваты мы — ничего же нет. Чем они руководствовались при таком заявлении?» — недоумевает Валерий Богуславский.

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Собеседник подчеркивает, что на предприятии существует железная дисциплина. Никого из посторонних в цех не пускают, а без надобности никого не выпускают.

«Даже отходы краски в грязных ведрах я прячу, чтобы никто не делал пакости. Мы же пуганные и проверенные. Знаем, как это бывает. Тем более, вчера проверяли весь периметр, всю нашу территорию, и никаких нарушений даже близко никто не нашел. Их нет и быть не может», — уверяет директор компании.

Сегодня очевидцы предоставили RostovGazeta фотографии, на которых видно, как сотрудники профильных структур в этом месте на берегу реки Дон берут дополнительные анализы, пробы земли и грунта.

В месте слива красной жижи на берегу реки Дон берут дополнительные анализы и пробыВ месте слива красной жижи на берегу реки Дон берут дополнительные анализы и пробы
В месте слива красной жижи на берегу реки Дон берут дополнительные анализы и пробы
Фото: Сергей Кабаненко / читатель RostovGazeta

«Работа идет», — радуются ростовчане.

Ранее со ссылкой на слова эколога RostovGazeta сообщала, кто и почему незаконно сливает отходы в Дон. В том числе, и красную жижу.

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