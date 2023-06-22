«Даже отходы краски в грязных ведрах я прячу, чтобы никто не делал пакости. Мы же пуганные и проверенные. Знаем, как это бывает. Тем более, вчера проверяли весь периметр, всю нашу территорию, и никаких нарушений даже близко никто не нашел. Их нет и быть не может», — уверяет директор компании.