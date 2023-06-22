Дончане стали гораздо чаще пользоваться сервисом «Покупай со Сбером»

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Чаще всего отсроченной оплатой на кассах магазинов пользуются при покупке строительных материалов, техники и электроники, а также оплачивая услуги стоматологии, спортивных клубов и автосалонов. Наибольший рост спроса пришелся на сферу образования.
«Такие взаиморасчеты выгодны как покупателям, так и компаниям-партнерам. Благодаря сервису отсроченной оплаты жители области смогли не откладывать запланированные покупки, а предприятия увеличили объем продаж», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.
В настоящее время в Ростовской области к этой программе уже подключено более 1050 торговых точек.