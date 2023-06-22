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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:56

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Дончане стали гораздо чаще пользоваться сервисом «Покупай со Сбером»

22 июня 2023, 12:54
Фото: pxhere.com
Покупки жителей Ростовской области с помощью сервиса «Покупай со Сбером» превысили прошлогодние показатели в два раза и составили с начала текущего года 151 млн рублей.

Чаще всего отсроченной оплатой на кассах магазинов пользуются при покупке строительных материалов, техники и электроники, а также оплачивая услуги стоматологии, спортивных клубов и автосалонов. Наибольший рост спроса пришелся на сферу образования.

«Такие взаиморасчеты выгодны как покупателям, так и компаниям-партнерам. Благодаря сервису отсроченной оплаты жители области смогли не откладывать запланированные покупки, а предприятия увеличили объем продаж», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

В настоящее время в Ростовской области к этой программе уже подключено более 1050 торговых точек.

#Елена Янкевич
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