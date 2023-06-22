Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Из-за пожара на торговой базе «Альтрус» власти ввели ограничили движение на выезде на Аксайский проспект и улицу Малое Зеленое кольцо. Проехать там сейчас нельзя из-за прокладки пожарных рукавов. Водителей просят объезжать этот участок по проспекту Шолохова.
Сейчас в районе пожара собралась многокилометровая пробка.
Тушение самого пожара еще продолжается. Огонь там охватил 2000 квадратных метров площади. В ликвидации возгорания задействованы более сотни спасателей, десятки единиц техники, вертолет Ми-8 и два пожарных поезда. Обстановка на месте происшествия уточняется.
Ранее появилось видео пожара на торговой базе «Альтрус» под Ростовом.