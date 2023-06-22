Из-за пожара на торговой базе «Альтрус» власти ввели ограничили движение на выезде на Аксайский проспект и улицу Малое Зеленое кольцо. Проехать там сейчас нельзя из-за прокладки пожарных рукавов. Водителей просят объезжать этот участок по проспекту Шолохова.