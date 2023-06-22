rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Изображение материала

Движение транспорта ограничили на выезде из Ростова в районе пожара на торговой базе

22 июня 2023, 06:52
Фото: 23.mchs.gov.ru
Движение транспорта ограничили на выезде из Ростова в районе пожара на торговой базе
Движение транспорта ограничили в районе пожара на торговой базе «Альтрус», сообщили в администрации Ростова.

Из-за пожара на торговой базе «Альтрус» власти ввели ограничили движение на выезде на Аксайский проспект и улицу Малое Зеленое кольцо. Проехать там сейчас нельзя из-за прокладки пожарных рукавов. Водителей просят объезжать этот участок по проспекту Шолохова.

В МЧС уточнили место пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня
Узнать подробнее
Фото: ТГ канал Rostovincide

Сейчас в районе пожара собралась многокилометровая пробка.

Тушение самого пожара еще продолжается. Огонь там охватил 2000 квадратных метров площади. В ликвидации возгорания задействованы более сотни спасателей, десятки единиц техники, вертолет Ми-8 и два пожарных поезда. Обстановка на месте происшествия уточняется.

Ранее появилось видео пожара на торговой базе «Альтрус» под Ростовом.

Читайте также:
В МЧС уточнили место пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июняСтали известны первые подробности пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июняВертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на рынке «Альтус» под Ростовом
#Алина Заярная#Происшествие#Транспорт#Пожар в Ростовской области#Пожарные в Ростовской области#Пожары в Ростовской области#Ограничение движения в Ростовской области#Пожар на аксайском рынке "Классик" 22 июня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аксай#Аксайский район#Аксайские рынки#Рынки#ГИБДД России по Ростовской области#Администрация Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город
Подпишитесь
В Ростовской области победили памперсного «дементора» и покрасили Дон в зеленый цвет
Вчера, 14:37
Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать
Вчера, 14:22
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
Вчера, 14:13
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
Вчера, 11:52
В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *
Вчера, 14:02
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50