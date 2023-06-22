Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Начиная с 29 июня из Самары в Анапу через Ростовскую область начнет курсировать современный двухэтажный поезд под номером № 571/572. Поезд запустили на период летних отпусков до 18 сентября.
По четвергам поезд будет отправляться из Самары, а в обратном направлении, из Анапы, — по субботам. Во время путешествия предусмотрены остановки в городах: Саратов, Сызрань, Волгоград, а также на станциях: Ремонтная, Зимовники, Куберле, Сальск, Белоглинская, Ейск и в Краснодаре.
В составе поезда есть кондиционеры и биотуалеты, чтобы сделать поездку комфортной для пассажиров. Один из вагонов также оснащен подъемником для инвалидных колясок и имеет отдельное купе для маломобильных пассажиров.
Ранее в Ростовской области предупредили об изменениях расписания пригородных поездов, курсирующих между Ростовом и Таганрогом.