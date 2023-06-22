По четвергам поезд будет отправляться из Самары, а в обратном направлении, из Анапы, — по субботам. Во время путешествия предусмотрены остановки в городах: Саратов, Сызрань, Волгоград, а также на станциях: Ремонтная, Зимовники, Куберле, Сальск, Белоглинская, Ейск и в Краснодаре.