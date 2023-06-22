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Двухэтажный поезд запустят из Самары в Анапу через Ростовскую область с 29 июня

22 июня 2023, 13:09
Фото: rostovgazeta.ru
Двухэтажный поезд запустят из Самары в Анапу через Ростовскую область с 29 июня
Через Ростовскую область РЖД запустит поезд из Самары в Анапу, говорится в сообщении компании.

Начиная с 29 июня из Самары в Анапу через Ростовскую область начнет курсировать современный двухэтажный поезд под номером № 571/572. Поезд запустили на период летних отпусков до 18 сентября.

По четвергам поезд будет отправляться из Самары, а в обратном направлении, из Анапы, — по субботам. Во время путешествия предусмотрены остановки в городах: Саратов, Сызрань, Волгоград, а также на станциях: Ремонтная, Зимовники, Куберле, Сальск, Белоглинская, Ейск и в Краснодаре.

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В составе поезда есть кондиционеры и биотуалеты, чтобы сделать поездку комфортной для пассажиров. Один из вагонов также оснащен подъемником для инвалидных колясок и имеет отдельное купе для маломобильных пассажиров.

Ранее в Ростовской области предупредили об изменениях расписания пригородных поездов, курсирующих между Ростовом и Таганрогом.

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