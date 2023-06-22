Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Напомним, что сообщение о пожаре поступило около 06.30 мск.
Он начался недалеко от рынка «Классик», пламя распространилось по складу с посудой и электротехникой. Огонь успел уничтожить две тысячи квадратных метров площади.
Причиной серьезного пожара могла стать проблема с проводкой, сейчас информация уточняется. К ликвидации огня привлекли более 100 специалистов, также задействовали два пожарных поезда и вертолет Ми-8.
О пострадавших во время возгорания информации не поступало.
Между тем, корреспондент RostovGazeta побывал на месте пожара и сделал кадры возгорания. Видно вырывающееся из комплекса пламя, а также черные клубы дыма, которые поднимаются в небо.
В целом вся прилегающая территория оказалась задымлена.