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Фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» в Ростове 22 июня

22 июня 2023, 07:15
Фото: rostovgazeta.ru
Фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» в Ростове 22 июня
На подъезде к Ростову-на-Дону полыхает строительная база «Альтус», которая находится за рынком «Классик» в Аксайском районе. Корреспондент RostovGazeta побывал на месте событий.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило около 06.30 мск.

Он начался недалеко от рынка «Классик», пламя распространилось по складу с посудой и электротехникой. Огонь успел уничтожить две тысячи квадратных метров площади.

Фото: rostovgazeta.ru

Причиной серьезного пожара могла стать проблема с проводкой, сейчас информация уточняется. К ликвидации огня привлекли более 100 специалистов, также задействовали два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Фото: rostovgazeta.ru
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О пострадавших во время возгорания информации не поступало.

Между тем, корреспондент RostovGazeta побывал на месте пожара и сделал кадры возгорания. Видно вырывающееся из комплекса пламя, а также черные клубы дыма, которые поднимаются в небо.

Фото: rostovgazeta.ru

В целом вся прилегающая территория оказалась задымлена.

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