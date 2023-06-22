Илья Баланин рассказал о преимуществах цифровизации в системе ОМС

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В 2022 году в федеральной системе единого регистра застрахованных лиц были собраны базы данных из всех регионов России. Всем гражданам, застрахованным в системе ОМС, с 1 декабря 2022 года стали доступны цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Теперь, чтобы получить помощь в медицинском учреждении, достаточно предъявить паспорт или, для детей до 14 лет, — свидетельство о рождении, пишут «Новые Известия».
«Введение цифрового полиса избавит пациентов от лишней бумажной волокиты и сделает получение медпомощи удобнее и доступнее», — выразил надежду председатель ФОМС Илья Баланин. Он также рассказал, что в связи с внедрением цифрового полиса появились новые правила персонифицированного учета в системе ОМС. Данные о застрахованных гражданах собраны в едином регистре застрахованных лиц, что позволяет исключить дублирование информации, упростить процесс оформления документов и повысить эффективность обмена данными между всеми участниками системы.
Цифровой полис ОМС не имеет никаких отличий от полиса на бумажном бланке или на пластиковой карте. Этот документ представляет собой уникальную последовательность чисел в формате штрихкода. Его можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги», в телефоне или на любом другом электронном устройстве. По предъявлении цифрового полиса можно получить бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой программы госгарантий на всей территории РФ.
Единый регистр застрахованных лиц, куда введены данные всех полисов ОМС, с декабря 2022 года формируется на основе записей территориальных фондов ОМС. Персональные данные новорожденных и вступивших в гражданство РФ с 1 декабря 2022 года автоматически вносятся в регистр.
Для оформления электронного полиса требуется только наличие подтвержденной учетной записи на сайте «Госуслуги». Если у человека уже имеется номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загружается автоматически. Если полиса нет, можно подать через «Госуслуги» заявление, чтобы сразу оформить электронный документ ОМС.
Еще одной важной задачей считают развитие государственной информационной системы (ГИС) ОМС, которая поддерживает процесс цифровой трансформации ФОМС. База будет сохранять все медицинские данные пациента — информацию из всех организаций ОМС и ДМС. Открыв медицинский профиль застрахованного, лечащий врач сможет видеть все анализы, назначения и результаты обследований, сделанные на протяжении всей жизни человека с рождения.
В рамках ГИС планируют запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Цель проекта — повысить открытость и доступность данных об ОМС.