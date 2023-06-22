Илья Баланин рассказал о преимуществах цифровизации в системе ОМС

Цифровой полис ОМС не имеет никаких отличий от полиса на бумажном бланке или на пластиковой карте. Этот документ представляет собой уникальную последовательность чисел в формате штрихкода. Его можно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги», в телефоне или на любом другом электронном устройстве. По предъявлении цифрового полиса можно получить бесплатную медицинскую помощь в рамках базовой программы госгарантий на всей территории РФ.