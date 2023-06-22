Из Ростовской области за границу собираются выслать 10 мигрантов

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД Ростовской области провели совместные рейды с коллегами из полиции и автоинспекции в рамках мероприятия «Нелегал» в Аксайском районе Ростовской области и Первомайском районе Ростова.
Во время рейдов сотрудники правоохранительных органов проверили более 120 иностранцев, среди которых более 30 человек (25%) находились в России незаконно. В отношении нарушителей составили протоколы о нарушении правил пребывания в России. Дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, в Аксайском районе инспекторам удалось обнаружить мигранта, который не выполнил постановление суда о самостоятельном выезде из России.
Вместе с этим в Ростове на территории Первомайского района полиция задержала мигранта, который находился в федеральном розыске.
По итогам рейдов из России собираются выдворить 10 иностранцев, а правоохранительные органы продолжат следить за соблюдением миграционного законодательства.
Ранее в Республике Ингушетии задержали мужчину, который смертельно ранил ножом ростовчанина, вставшего на защиту девушки.