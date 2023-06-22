Из Ростовской области за границу собираются выслать 10 мигрантов

Во время рейдов сотрудники правоохранительных органов проверили более 120 иностранцев, среди которых более 30 человек (25%) находились в России незаконно. В отношении нарушителей составили протоколы о нарушении правил пребывания в России. Дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, в Аксайском районе инспекторам удалось обнаружить мигранта, который не выполнил постановление суда о самостоятельном выезде из России.