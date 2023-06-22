Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Возгорание началось рано утром в четверг, 22 июня, в Аксайском районе. Многие первоначально подумали, что горит рынок «Классик», на котором ранее уже происходил пожар.
Но позже выяснилось, что вспыхнуло здание рядом — а именно торговая база «Альтус». На ней хранили посуду или электротехнику.
По предварительной информации, причиной возгорания на базе под Ростовом могла стать неисправность электропроводки. Сейчас вся информация уточняется.
Очевидцы стали делать фотографии и видео с места пожара и публиковать в Интернете. А вся прилегающая территория оказалась в дыму.
Пламя очень быстро успело распространиться на площади две тысячи квадратных метров. В результате привлекли более 100 человек для ликвидации огня, а также задействовали пожарный поезд со станции «Ростов-Главный».
Кроме того, потребовался вертолет Ми8 Южного АСЦ МЧС России, с которого сбросили более 40 тонн воды. К 09.50 мск огонь локализовали, а в 10.25 мск ликвидировали открытое горение.
Добавим, что из-за пожара прокуратура начала проверку и сейчас устанавливает все обстоятельства.
Уничтоженная пожаром площадь складов выясняется.
Между тем, власти ввели ограничили движение на выезде на Аксайский проспект и улицу Малое Зеленое кольцо. Проехать там сейчас нельзя из-за прокладки пожарных рукавов. Автолюбителей просят объезжать этот участок по проспекту Шолохова.
О пострадавших при пожаре информации не поступало,