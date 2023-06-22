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Published Сегодня, 08:32

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Как адский пожар уничтожил крупный рынок по Ростовом и что там происходит сейчас

22 июня 2023, 08:32
Фото: 13.mchs.gov.ru
Как адский пожар уничтожил крупную торговую базу по Ростовом и что там происходит
Рядом с рынком «Классик» в Ростовской области на большой площади загорелась крупная торговая база. Что известно о пожаре и почему он начался, в материале RostovGazeta.

Начало пожара на рынке «Альтус»

Возгорание началось рано утром в четверг, 22 июня, в Аксайском районе. Многие первоначально подумали, что горит рынок «Классик», на котором ранее уже происходил пожар.

Но позже выяснилось, что вспыхнуло здание рядом — а именно торговая база «Альтус». На ней хранили посуду или электротехнику.

Фото: rostovgazeta.ru

Почему загорелась база «Альтус»

По предварительной информации, причиной возгорания на базе под Ростовом могла стать неисправность электропроводки. Сейчас вся информация уточняется.

Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на торговой базе под Ростовом
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Фото: rostovgazeta.ru

Очевидцы стали делать фотографии и видео с места пожара и публиковать в Интернете. А вся прилегающая территория оказалась в дыму.

Что сгорело на торговой базе «Альтус» под Ростовом

Пламя очень быстро успело распространиться на площади две тысячи квадратных метров. В результате привлекли более 100 человек для ликвидации огня, а также задействовали пожарный поезд со станции «Ростов-Главный».

Кроме того, потребовался вертолет Ми8 Южного АСЦ МЧС России, с которого сбросили более 40 тонн воды. К 09.50 мск огонь локализовали, а в 10.25 мск ликвидировали открытое горение.

Видео: МЧС по Ростовской области

Добавим, что из-за пожара прокуратура начала проверку и сейчас устанавливает все обстоятельства.

Уничтоженная пожаром площадь складов выясняется.

Между тем, власти ввели ограничили движение на выезде на Аксайский проспект и улицу Малое Зеленое кольцо. Проехать там сейчас нельзя из-за прокладки пожарных рукавов. Автолюбителей просят объезжать этот участок по проспекту Шолохова.

Фото: rostovgazeta.ru

О пострадавших при пожаре информации не поступало,

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