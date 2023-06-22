Рядом с рынком «Классик» в Ростовской области на большой площади загорелась крупная торговая база. Что известно о пожаре и почему он начался, в материале RostovGazeta.

Начало пожара на рынке «Альтус» Почему загорелась база «Альтус» Что сгорело на торговой базе «Альтус» под Ростовом