rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Изображение материала

Когда стартует приемная кампания в ВУЗы в Ростове-на-Дону в 2023 году

22 июня 2023, 11:20
Фото: 1mi
В России, в том числе Ростовской области, со вторника, 20 июня, начали прием документов от абитуриентов, сообщает Минобрнауки в Telegram-канале.

Как подать заявление в вуз

Всего в этом году предусмотрели четыре способа подачи заявления в вуз:

  1. Очно;
  2. По почте;
  3. Через сайты вузов;
  4. С помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

К последнему проекту присоединились 1022 вуза — это 575 университетов и 447 филиалов. Они все являются частью защищенной сети передачи данных.

Когда завершится прием документов в вузы

С 7 по 20 июля завершится прием документов при наличии дополнительных вступительных испытаний творческой или профнаправленности, с 10 по 20 июля — от абитуриентов, которые поступают по итогам экзаменов, проводимых образовательным учреждением самостоятельно.

Как будут зачислять в вузы

Всего предусмотрели два этапа зачисления в вузы:

  1. С 28 по 30 июля запланирован этап приоритетного зачисления;
  2. С 3 по 9 августа — основной.

Если в учреждении есть дополнительный прием, то он должен завершиться до 29 августа.

Сколько бюджетных мест в вузах

Всего в вузах России в этом году предусмотрели 626 тысяч бюджетных мест, из которых 36 тысяч предназначены для учреждений в новых регионах России.

Фото: 1MI

С 20 июня Минобрнауки и Минцифры проводят мониторинг 24 часа в сутки и отслеживают информацию о подаче заявлений в вузы.

Нововведения приемной кампании в вуза в 2023 году

В этом году появились два нововведения при поступлениях в вузы:

  1. Установлены льготы для участников СВО и членов их семей;
  2. Появился механизм актуализации мест на бюджете в соответствии с потребностями экономики.

Читайте также материал RostovGazeta о том, какие профессии выбирают абитуриенты в Ростовской области в 2023 году.

До этого стали известны новые правила поступления в вузы Ростовской области в 2023 году.

Читайте также:
Стали известны новые правила поступления в вузы Ростовской области в 2023 годуДля абитуриентов Ростовской области ужесточили правила поступления в вузы с 1 мартаБолее 40% ростовчан не видят смысла, чтобы учитывать службу в армии при поступлении
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Подать документы в вуз#Поступление в вуз в Ростове#Вузы в Ростове#Абитуриенты в Ростове#Экзамены в Ростове#Поступить в ростовский вуз#Бюджетные места
Подпишитесь
Как адский пожар уничтожил крупный рынок по Ростовом и что там происходит сейчас
Сегодня, 08:32
Водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня
Сегодня, 08:27
Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня
Сегодня, 08:49
«Частенько там выгорает»: ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе
Сегодня, 08:24
Адвокат Беркович сообщил подробности обследования помещения у Спорышевой в Ростове
Сегодня, 08:26
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50