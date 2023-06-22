Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Всего в этом году предусмотрели четыре способа подачи заявления в вуз:
К последнему проекту присоединились 1022 вуза — это 575 университетов и 447 филиалов. Они все являются частью защищенной сети передачи данных.
С 7 по 20 июля завершится прием документов при наличии дополнительных вступительных испытаний творческой или профнаправленности, с 10 по 20 июля — от абитуриентов, которые поступают по итогам экзаменов, проводимых образовательным учреждением самостоятельно.
Всего предусмотрели два этапа зачисления в вузы:
Если в учреждении есть дополнительный прием, то он должен завершиться до 29 августа.
Всего в вузах России в этом году предусмотрели 626 тысяч бюджетных мест, из которых 36 тысяч предназначены для учреждений в новых регионах России.
С 20 июня Минобрнауки и Минцифры проводят мониторинг 24 часа в сутки и отслеживают информацию о подаче заявлений в вузы.
В этом году появились два нововведения при поступлениях в вузы:
Читайте также материал RostovGazeta о том, какие профессии выбирают абитуриенты в Ростовской области в 2023 году.
До этого стали известны новые правила поступления в вузы Ростовской области в 2023 году.