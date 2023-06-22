Компания «Дон-Пласт» назвала фейком слухи о сбросе красителя в реку Дон в Ростове

Портал 1Rnd со ссылкой на учредителя компании ООО «Дон-Пласт» Валерия Богуславского сообщил, что предприятие считает недостоверной информацией любые обвинения в свой адрес. По словам Богуславского, на производство прибыли члены комиссии Росприроднадзора, которые не выявили никаких нарушений с их стороны. Все краски хранятся и утилизируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству, так что единственным источником загрязнения якобы может быть только незаконная врезка в канализацию.