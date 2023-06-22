Компания «Дон-Пласт» назвала фейком слухи о сбросе красителя в реку Дон в Ростове

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Напомним, в течение двух дней на улице Береговой фиксируют стоки неизвестного происхождения, меняющие цвет от красного к зеленому цвету. Тогда власти города сообщили, что наиболее вероятным источником загрязнения является компания «Дон-Пласт», однако на предприятии отрицают свою роль в сбросе «цветной жижи».
Портал 1Rnd со ссылкой на учредителя компании ООО «Дон-Пласт» Валерия Богуславского сообщил, что предприятие считает недостоверной информацией любые обвинения в свой адрес. По словам Богуславского, на производство прибыли члены комиссии Росприроднадзора, которые не выявили никаких нарушений с их стороны. Все краски хранятся и утилизируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству, так что единственным источником загрязнения якобы может быть только незаконная врезка в канализацию.
«Они[прим. редакции — сотрудники Росприроднадзора] осмотрели всё. Проверили, как мы храним, используем и утилизируем краску. Специалисты не нашли никаких нарушений», — цитирует учредителя компании издание. Более того, по словам Богуславского, компания работает исключительно на безвредных немецких красителях, которые разбавляются водой и не могут попасть в Дон по трубам, поскольку отводы канализации никак не связаны с водоемом.
Теперь компания собирается обратиться в суд, чтобы доказать свою невиновность в загрязнении главной водной артерии Ростовской области.