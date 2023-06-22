Критикующая СВО Диана Арбенина выступит в Ростове с концертом 27 июня

Организатор концертов «Мега-Арт» объявил, что 27 июня в Ростове-на-Дону на площадке КСК «Экспресс» пройдет шоу «Авиарежим» исполнительницы Дианы Арбениной, критикующей проведение СВО, а также группы «Ночные Снайперы». Концерт должен начаться в 19.00 мск, большая часть билетов уже раскуплена, остаются только билеты стоимостью от 4,5 до девяти тысяч рублей за место.