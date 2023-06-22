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Критикующая СВО Диана Арбенина выступит в Ростове с концертом 27 июня

22 июня 2023, 17:06
Фото: Roman Boldyrev/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Критикующая СВО Диана Арбенина выступит в Ростове с концертом 27 июня
В Ростове 27 июня в КСК «Экспресс» выступит певица Диана Арбенина с группой «Ночные Снайперы», информация об этом появилась на портале концертно-театрального агентства «Мега-Арт».

Организатор концертов «Мега-Арт» объявил, что 27 июня в Ростове-на-Дону на площадке КСК «Экспресс» пройдет шоу «Авиарежим» исполнительницы Дианы Арбениной, критикующей проведение СВО, а также группы «Ночные Снайперы». Концерт должен начаться в 19.00 мск, большая часть билетов уже раскуплена, остаются только билеты стоимостью от 4,5 до девяти тысяч рублей за место.

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Аналогичная информация об организации концерта появилась и на портале самой группы «Ночные Снайперы».

Напомним, в конце мая сообщалось, что концерты Дианы Арбениной на юге России отменили, а с некоторыми заявленными концертными площадками даже не подписывали договоры. Однако концертный директор рассказала порталу ТАСС, что перенос и слухи об отмене концертов возникли из-за травмы спины исполнительницы.

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