Критикующая СВО Диана Арбенина выступит в Ростове с концертом 27 июня

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Организатор концертов «Мега-Арт» объявил, что 27 июня в Ростове-на-Дону на площадке КСК «Экспресс» пройдет шоу «Авиарежим» исполнительницы Дианы Арбениной, критикующей проведение СВО, а также группы «Ночные Снайперы». Концерт должен начаться в 19.00 мск, большая часть билетов уже раскуплена, остаются только билеты стоимостью от 4,5 до девяти тысяч рублей за место.
Аналогичная информация об организации концерта появилась и на портале самой группы «Ночные Снайперы».
Напомним, в конце мая сообщалось, что концерты Дианы Арбениной на юге России отменили, а с некоторыми заявленными концертными площадками даже не подписывали договоры. Однако концертный директор рассказала порталу ТАСС, что перенос и слухи об отмене концертов возникли из-за травмы спины исполнительницы.