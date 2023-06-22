Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:04
Пожар вспыхнул на территории рынка «Классик». Он находится в Аксайском районе, в непосредственной близости от Ростова. Огонь охватил склад с посудой и электротехникой.
К тушению пожара уже привлечены 63 спасателя и 21 единица техники. В МЧС утверждают, что риска распространения огня нет. Сейчас площадь пожара превысила 1000 квадратных метров.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
Напомним, что крупный пожар на рынке «Классик» уничтожил имущество предпринимателей в конце 2020 года. Тогда выяснили, что пожарную безопасность на объекте не проверяли восемь лет. Рынок «Классик» является единственной открывшейся торговой площадкой, которая вернулась к работе в апреле 2021 года. Тогда на крупные аксайские рынки «Атлант», «Алмаз» и другие нагрянули силовики. Торговые объекты закрыли из-за многочисленных нарушений и в связи с уголовным делом против ОПГ бывшего главы администрации Виталия Борзенко и бизнесмена Карима Бабаева.
Ранее крупный пожар потушили на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области.