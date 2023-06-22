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Крупный пожар вспыхнул на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня

22 июня 2023, 05:01
Фото: 1MI
Пожар произошел на территории рынка "Классик" под Ростовом
Пожар произошел на территории аксайского рынка «Классик» под Ростовом, сообщили в МЧС.

Пожар вспыхнул на территории рынка «Классик». Он находится в Аксайском районе, в непосредственной близости от Ростова. Огонь охватил склад с посудой и электротехникой.

К тушению пожара уже привлечены 63 спасателя и 21 единица техники. В МЧС утверждают, что риска распространения огня нет. Сейчас площадь пожара превысила 1000 квадратных метров.

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Обстановка на месте происшествия уточняется.

Напомним, что крупный пожар на рынке «Классик» уничтожил имущество предпринимателей в конце 2020 года. Тогда выяснили, что пожарную безопасность на объекте не проверяли восемь лет. Рынок «Классик» является единственной открывшейся торговой площадкой, которая вернулась к работе в апреле 2021 года. Тогда на крупные аксайские рынки «Атлант», «Алмаз» и другие нагрянули силовики. Торговые объекты закрыли из-за многочисленных нарушений и в связи с уголовным делом против ОПГ бывшего главы администрации Виталия Борзенко и бизнесмена Карима Бабаева.

Ранее крупный пожар потушили на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области.

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