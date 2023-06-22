Напомним, что крупный пожар на рынке «Классик» уничтожил имущество предпринимателей в конце 2020 года. Тогда выяснили, что пожарную безопасность на объекте не проверяли восемь лет. Рынок «Классик» является единственной открывшейся торговой площадкой, которая вернулась к работе в апреле 2021 года. Тогда на крупные аксайские рынки «Атлант», «Алмаз» и другие нагрянули силовики. Торговые объекты закрыли из-за многочисленных нарушений и в связи с уголовным делом против ОПГ бывшего главы администрации Виталия Борзенко и бизнесмена Карима Бабаева.