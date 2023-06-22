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Начальника полиции Матвеева Кургана отправили в СИЗО до 18 августа

22 июня 2023, 20:07
Фото: rostovgazeta.ru
Начальника полиции Матвеева Кургана отправили в СИЗО до 18 августа
Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали для начальника полиции в Межмуниципальном отделе МВД России «Матвеево-Курганский» Романа Репалова, сообщает портал «Дондэй» со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, решение принял Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону 22 июня. Полицейского отправили в СИЗО минимум на два месяца, до 18 августа.

Романа Репалова подозревают в посредничестве во взятке в размере миллиона рублей своему коллеге — замначальника отдела в Матвеевом Кургане. За эти деньги полицейские должны были помочь гражданам избежать уголовной ответственности. Теперь самим стражам правопорядка может грозить тюремный срок.

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О задержании высокопоставленного полицейского сотрудниками ФСБ стало известно накануне, 21 июня.

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