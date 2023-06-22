Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
По данным СМИ, решение принял Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону 22 июня. Полицейского отправили в СИЗО минимум на два месяца, до 18 августа.
Романа Репалова подозревают в посредничестве во взятке в размере миллиона рублей своему коллеге — замначальника отдела в Матвеевом Кургане. За эти деньги полицейские должны были помочь гражданам избежать уголовной ответственности. Теперь самим стражам правопорядка может грозить тюремный срок.