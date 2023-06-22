Романа Репалова подозревают в посредничестве во взятке в размере миллиона рублей своему коллеге — замначальника отдела в Матвеевом Кургане. За эти деньги полицейские должны были помочь гражданам избежать уголовной ответственности. Теперь самим стражам правопорядка может грозить тюремный срок.