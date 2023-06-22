Стало известно от чего умерла невестка донского депутата Госдумы Ларисы Тутовой

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В четверг, 22 июня, депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова рассказала о том, что ее семья потеряла близкого человека — ее невестку Марию, которая отчаянно боролась с недугом, ставшим причиной ее гибели.
Женщина рассказала, что потеря матери ее внука оказалась для нее даже болезненнее гибели супруга, поскольку Мария сделала счастливой всю их семью.
«Трудно говорить было! Не хочется верить[прим. редакции — в гибель невестки]», — сказано в сообщении депутата, которая добавила, что память о Марии останется в сердцах ее родных и близких.
Подробности о гибели девушки свекровь раскрывать не стала.
Напомним, это не первая потеря в жизни Ларисы Тутовой, в феврале 2021 года депутат стала вдовой. Подробности гибели ее супруга также остались неизвестны.