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Стало известно от чего умерла невестка донского депутата Госдумы Ларисы Тутовой

22 июня 2023, 12:55
Фото: 1MI
От болезни скончалась молодая невестка донского депутата Госдумы Ларисы Тутовой
Депутат Госдумы из Ростовской области Лариса Тутова объявила о кончине своей невестки Марии, сообщение об этом появилась в Telegram-канале дончанки.

В четверг, 22 июня, депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова рассказала о том, что ее семья потеряла близкого человека — ее невестку Марию, которая отчаянно боролась с недугом, ставшим причиной ее гибели.

Женщина рассказала, что потеря матери ее внука оказалась для нее даже болезненнее гибели супруга, поскольку Мария сделала счастливой всю их семью.

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«Трудно говорить было! Не хочется верить[прим. редакции — в гибель невестки]», — сказано в сообщении депутата, которая добавила, что память о Марии останется в сердцах ее родных и близких.

Подробности о гибели девушки свекровь раскрывать не стала.

Напомним, это не первая потеря в жизни Ларисы Тутовой, в феврале 2021 года депутат стала вдовой. Подробности гибели ее супруга также остались неизвестны.

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