Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Спасателям удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое на торговой базе «Альтус» под Ростовом. Для этого пожарные истратили 40 тонн воды. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.
В ликвидации огня участвуют более сотни пожарных, десятки единиц спецтехники, вертолет Ми-8 и два пожарных поезда.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
Предварительно, причиной возгорания стали проблемы с проводкой.
Ранее RostovGazeta опубликовала подробный фоторепортаж с места событий.