rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Изображение материала

Открытое горение ликвидировали на торговой базе «Альтус» под Ростовом

22 июня 2023, 07:44
Фото: 50.mchs.gov.ru
Открытое горение смогли ликвидировать на торговой базе «Альтус» под Ростовом
Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на торговой базе «Альтус» под Ростовом, сообщили в региональном МЧС.

Спасателям удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое на торговой базе «Альтус» под Ростовом. Для этого пожарные истратили 40 тонн воды. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

В ликвидации огня участвуют более сотни пожарных, десятки единиц спецтехники, вертолет Ми-8 и два пожарных поезда.

Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на торговой базе под Ростовом
Узнать подробнее

Обстановка на месте происшествия уточняется.

Предварительно, причиной возгорания стали проблемы с проводкой.

Ранее RostovGazeta опубликовала подробный фоторепортаж с места событий.

Читайте также:
Движение транспорта ограничили на выезде из Ростова в районе пожара на торговой базеПробка образовалась в Ростове из-за пожара на торговой базе 22 июняВ МЧС уточнили место пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня
#Алина Заярная#Происшествие#Пожар в Ростовской области#Пожарные в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Пожар#Крупный пожар#Пожар на рынке "Альтус" под Ростовом 22 июня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аксай#Аксайский район
Подпишитесь
Как адский пожар уничтожил крупный рынок по Ростовом и что там происходит сейчас
Сегодня, 08:32
Водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня
Сегодня, 08:27
Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня
Сегодня, 08:49
«Частенько там выгорает»: ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе
Сегодня, 08:24
Адвокат Беркович сообщил подробности обыска у ростовской активистки Спорышевой
Сегодня, 08:26
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50