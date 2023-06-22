Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Напомним, в начале июня стало известно, что жительницу Каменска-Шахтинского задержали по подозрению в съемках порнографических материалов с участием малолетней дочки.
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал, что о произошедшем сообщили коллеги из Интерпола, после чего в доме подозреваемой прошли обыски. В ходе допросов 37-летняя каменчанка расплакалась и призналась, что к съемкам порно ее подтолкнула бедность. В общей сложности женщина сняла 20 роликов откровенного содержания, часть из них снималась с 10-летней девочкой.
«Видео для взрослых транслировались в режиме онлайн на зарубежных платформах», — рассказал информатор.
По словам матери девочки, изначально она сама начала подрабатывать вебкам-моделью, но позже выяснила, что за кадры с ребенком платят больше. Каменчанка рассказала, что доходов ее мужа, подрабатывающего таксистом, было недостаточно, а потому она начала «зарабатывать» на жизнь съемками порнографии. И это приносило серьезные доходы: деньги тратила на брендовые вещи, технику для детей, дополнительное образование дочки, посещающей множество секций.
Мужа женщины возросший уровень жизни не удивлял, женщина приступила к съемкам взрослого контента с его согласия, вот только об участии несовершеннолетней дочки в заработках мамы мужчина якобы не знал. Сама девочка также предпочитала молчать, не поделившись своими переживаниями ни с кем из своих близких или друзей.
Теперь, согласно данным ГУ МВД по Ростовской области, правоохранители собрали достаточно материалов по делу о насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетних для съемок порно. Если вина подозреваемой будет доказана в суде — ей грозит срок от 12 лет колонии.