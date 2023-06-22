rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Изображение материала

«Платили больше»: каменчанка рассказала, почему начала снимать порно-ролики с дочкой

22 июня 2023, 11:53
Фото: pxhere.com
«Платили больше»: каменчанка рассказала, почему начала снимать порно-ролики с дочкой

Жительница Каменска-Шахтинского оправдала съемки порно с 10-летней дочкой бедностью

Жительница Каменска-Шахтинского, задержанная за преступные съемки порно-роликов с 10-летней дочкой, оправдала свои поступки нуждой, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в начале июня стало известно, что жительницу Каменска-Шахтинского задержали по подозрению в съемках порнографических материалов с участием малолетней дочки.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал, что о произошедшем сообщили коллеги из Интерпола, после чего в доме подозреваемой прошли обыски. В ходе допросов 37-летняя каменчанка расплакалась и призналась, что к съемкам порно ее подтолкнула бедность. В общей сложности женщина сняла 20 роликов откровенного содержания, часть из них снималась с 10-летней девочкой.

«Видео для взрослых транслировались в режиме онлайн на зарубежных платформах», — рассказал информатор.

На Дону будут судить каменчанку, которая снимала порно с участием маленькой дочки
Узнать подробнее

По словам матери девочки, изначально она сама начала подрабатывать вебкам-моделью, но позже выяснила, что за кадры с ребенком платят больше. Каменчанка рассказала, что доходов ее мужа, подрабатывающего таксистом, было недостаточно, а потому она начала «зарабатывать» на жизнь съемками порнографии. И это приносило серьезные доходы: деньги тратила на брендовые вещи, технику для детей, дополнительное образование дочки, посещающей множество секций.

Мужа женщины возросший уровень жизни не удивлял, женщина приступила к съемкам взрослого контента с его согласия, вот только об участии несовершеннолетней дочки в заработках мамы мужчина якобы не знал. Сама девочка также предпочитала молчать, не поделившись своими переживаниями ни с кем из своих близких или друзей.

Теперь, согласно данным ГУ МВД по Ростовской области, правоохранители собрали достаточно материалов по делу о насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетних для съемок порно. Если вина подозреваемой будет доказана в суде — ей грозит срок от 12 лет колонии.

Читайте также:
Москвича осудили на 17 лет в Ростове-на-Дону за 8-летние съемки порно с детьмиСтали известны подробности о распространителе детского порно в Ростове-на-ДонуКиевлянка в Ростовской области снимала порно со своим четырехлетним сыном
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Незаконные съемки эротических видеороликов в Ростовской области#Дети#Полиция#Суд#Преступность в Ростовской области#Сексуальное насилие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Каменский район
Подпишитесь
Как адский пожар уничтожил крупный рынок по Ростовом и что там происходит сейчас
Сегодня, 08:32
Водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня
Сегодня, 08:27
Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня
Сегодня, 08:49
«Частенько там выгорает»: ростовчане прокомментировали крупный пожар на торговой базе
Сегодня, 08:24
Адвокат Беркович сообщил подробности обследования помещения у Спорышевой в Ростове
Сегодня, 08:26
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50