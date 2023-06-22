По словам матери девочки, изначально она сама начала подрабатывать вебкам-моделью, но позже выяснила, что за кадры с ребенком платят больше. Каменчанка рассказала, что доходов ее мужа, подрабатывающего таксистом, было недостаточно, а потому она начала «зарабатывать» на жизнь съемками порнографии. И это приносило серьезные доходы: деньги тратила на брендовые вещи, технику для детей, дополнительное образование дочки, посещающей множество секций.