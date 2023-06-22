Площадь пожара на рынке «Классик» под Ростовом увеличилась до 2000 квадратных метров

Posted 22 июня 2023, 05:28
Published 22 июня 2023, 05:28
Modified 22 июня 2023, 05:52
Updated 22 июня 2023, 05:52
Пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке «Классик» под Ростовом. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Однако меньше, чем за час огонь распространился уже на 2000 квадратных метров площади.
В тушении огня участвуют 63 спасателя и 21 единица техники, а также пожарный поезд.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
О пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.
Ранее появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня.