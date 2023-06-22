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Площадь пожара на рынке «Классик» под Ростовом увеличилась до 2000 квадратных метров

22 июня 2023, 05:28
Фото: 1MI
В два раза увеличилась площадь возгорания на рынке "Классик" под Ростовом

В Ростове полыхает склад посуды и электроники рынка «Классик» 22 июня

В два раза увеличилась площадь возгорания на рынке «Классик» под Ростовом, сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке «Классик» под Ростовом. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Однако меньше, чем за час огонь распространился уже на 2000 квадратных метров площади.

В тушении огня участвуют 63 спасателя и 21 единица техники, а также пожарный поезд.

Крупный пожар вспыхнул на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня
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Обстановка на месте происшествия уточняется.

О пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.

Ранее появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня.

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