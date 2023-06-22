Пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке «Классик» под Ростовом. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Однако меньше, чем за час огонь распространился уже на 2000 квадратных метров площади.