Портал ИА «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области объявил, что во время ликвидации пожара огнеборцы вынесли с территории рынка десяток кислородных баллонов, которые могли стать причиной взрыва в зоне складских помещений.