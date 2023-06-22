Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Напомним, днем 22 июня в Аксайском районе Ростовской области в поселке Янтарном вспыхнул огромный пожар. Огонь охватил две тысячи квадратных метров площади, на локализацию и тушение пламени потребовалось больше часа.
Портал ИА «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области объявил, что во время ликвидации пожара огнеборцы вынесли с территории рынка десяток кислородных баллонов, которые могли стать причиной взрыва в зоне складских помещений.
Пожар удалось потушить к 11.00 мск силами 117 спасателей и пожарных, а также 46 единиц спецтехники, двумя пожарными поездами и вертолетом Ми-8.