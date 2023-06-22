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Под Ростовом пожарные вынесли из огня на рынке «Альтус» баллоны с кислородом

22 июня 2023, 11:19
Фото: 51.mchs.gov.ru
Под Ростовом пожарные вынесли из огня на рынке «Альтус» баллоны с кислородом
В Ростовской области во время борьбы с огнем на рынке «Альтус» пожарные вынесли кислородные баллоны, чтобы избежать взрыва, об этом сообщили СМИ.

Напомним, днем 22 июня в Аксайском районе Ростовской области в поселке Янтарном вспыхнул огромный пожар. Огонь охватил две тысячи квадратных метров площади, на локализацию и тушение пламени потребовалось больше часа.

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Портал ИА «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области объявил, что во время ликвидации пожара огнеборцы вынесли с территории рынка десяток кислородных баллонов, которые могли стать причиной взрыва в зоне складских помещений.

Пожар удалось потушить к 11.00 мск силами 117 спасателей и пожарных, а также 46 единиц спецтехники, двумя пожарными поездами и вертолетом Ми-8.

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