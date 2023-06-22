Посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
Очевидцы засняли, как из ресторана, расположенном в самом центре Ростова, громко звучала песня Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Это произошло вечером 22 июня. Речь идет о заведении общественного питания под вывеской «Райский сад».
«На Доломановском играла песня Верки Сердючки „Гулянка“ с такими строками: „Льются песни, льются вина и стучат, стучат, стучат бокалы в такт, буде жити Украина, если мы гуляем так“, — написал возмущенный очевидец.
Комментаторы под постом разошлись во мнении, разгорелась жаркая дискуссия. Кто-то не усмотрел в произошедшем ничего плохого: «Песня настолько старая. Давайте не уподобляться кастрюлям и не бороться со всем украинским».
Их оппонентам нашлось, что возразить: «Игнорить тех, кто поддерживает нацизм, и тех, кто радел, за уничтожение наций. Это ужасно. Если не сказать ужасно. Наши деды именно с этим ничтожеством воевали», «Это че за фигня такая! Наши ребята гибнут там, а у нас играет их музыка!»
Напомним, что похожий инцидент произошел в Ростове в ноябре. Он также вызвал широкий общественный резонанс. Тогда приезжие из Донецка станцевали под песню «Ще не вмерла Украина» в ростовском кафе.