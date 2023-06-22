Посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»

Их оппонентам нашлось, что возразить: «Игнорить тех, кто поддерживает нацизм, и тех, кто радел, за уничтожение наций. Это ужасно. Если не сказать ужасно. Наши деды именно с этим ничтожеством воевали», «Это че за фигня такая! Наши ребята гибнут там, а у нас играет их музыка!»