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Посетители ресторана в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»

22 июня 2023, 20:37
Фото: pxhere.com
Посетители кафе в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»
Посетители одного из ресторанов на Доломановском в Ростове веселились под громкое звучание проукраинской песни Верки Сердючки, видео появилось в социальных сетях.

Очевидцы засняли, как из ресторана, расположенном в самом центре Ростова, громко звучала песня Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Это произошло вечером 22 июня. Речь идет о заведении общественного питания под вывеской «Райский сад».

«На Доломановском играла песня Верки Сердючки „Гулянка“ с такими строками: „Льются песни, льются вина и стучат, стучат, стучат бокалы в такт, буде жити Украина, если мы гуляем так“, — написал возмущенный очевидец.

Комментаторы под постом разошлись во мнении, разгорелась жаркая дискуссия. Кто-то не усмотрел в произошедшем ничего плохого: «Песня настолько старая. Давайте не уподобляться кастрюлям и не бороться со всем украинским».

Посетители кафе в центре Ростова веселились под песню «Ще не вмерла Украина»
Видео: телеграм-канал "Ростов Главный"

Их оппонентам нашлось, что возразить: «Игнорить тех, кто поддерживает нацизм, и тех, кто радел, за уничтожение наций. Это ужасно. Если не сказать ужасно. Наши деды именно с этим ничтожеством воевали», «Это че за фигня такая! Наши ребята гибнут там, а у нас играет их музыка!»

Напомним, что похожий инцидент произошел в Ростове в ноябре. Он также вызвал широкий общественный резонанс. Тогда приезжие из Донецка станцевали под песню «Ще не вмерла Украина» в ростовском кафе.

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#Елена Янкевич#Кафе Ростова#Музыка в Ростове#Видео
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