Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Аксайском районе продолжается ликвидация крупного пожара на торговой базе «Альтус». Там загорелся склад с посудой и электроприборами. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Сейчас спасатели смогли ликвидировать открытое горение.
В тушении участвуют более ста пожарных, десятки единиц спецтехники и вертолет Ми-8. На кадрах, опубликованных с борта воздушного судна, видны огромные столпы густого черного дыма. Ветер стремительно разносит его по округе и усложняет тушение пожара.
Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» под Ростовом.
UPD: МЧС сообщило о полной ликвидации горения в 11.00 мск.