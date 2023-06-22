В тушении участвуют более ста пожарных, десятки единиц спецтехники и вертолет Ми-8. На кадрах, опубликованных с борта воздушного судна, видны огромные столпы густого черного дыма. Ветер стремительно разносит его по округе и усложняет тушение пожара.