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Появились кадры с вертолета, который тушил пожар на рынке «Альтус» под Ростовом

22 июня 2023, 08:15
Фото: 62.mchs.gov.ru
Вертолет Ми-8 подключили к тушению пожара на торговой базе «Альтус» под Ростовом, кадры с борта воздушного судна опубликовали в соцсетях.

В Аксайском районе продолжается ликвидация крупного пожара на торговой базе «Альтус». Там загорелся склад с посудой и электроприборами. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Сейчас спасатели смогли ликвидировать открытое горение.

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Фото: ТГ канал Это Ростов

В тушении участвуют более ста пожарных, десятки единиц спецтехники и вертолет Ми-8. На кадрах, опубликованных с борта воздушного судна, видны огромные столпы густого черного дыма. Ветер стремительно разносит его по округе и усложняет тушение пожара.

Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» под Ростовом.

UPD: МЧС сообщило о полной ликвидации горения в 11.00 мск.

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