Это не первый крупный пожар на рынке «Классик». В 2020 году там загорелся двухэтажный павильон. Площадь огня составила четыре тысячи квадратных метров. Возгорание перекинулось на магазинов фейерверков, из-за чего небо озарили салюты. Тогда депутаты требовали закрытия рынка из-за проблем с пожарной безопасностью.