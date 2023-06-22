Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Огонь охватил склад с посудой и электротехникой на рынке «Классик» в Аксайском районе. Площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. В тушении участвуют 63 спасателя и 21 единица техники. В МЧС утверждают, что угрозы распространения огня нет.
Предварительной причиной пожара в МЧС называют проблемы с электропроводкой.
О пострадавших в результате инцидента пока не сообщалось.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
Это не первый крупный пожар на рынке «Классик». В 2020 году там загорелся двухэтажный павильон. Площадь огня составила четыре тысячи квадратных метров. Возгорание перекинулось на магазинов фейерверков, из-за чего небо озарили салюты. Тогда депутаты требовали закрытия рынка из-за проблем с пожарной безопасностью.