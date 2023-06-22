rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Изображение материала

Появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня

22 июня 2023, 05:17
Фото: 1MI
Склад загорелся на рынке "Классик" под Ростовом 22 июня
Склад загорелся на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня, сообщили в региональном МЧС.

Огонь охватил склад с посудой и электротехникой на рынке «Классик» в Аксайском районе. Площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. В тушении участвуют 63 спасателя и 21 единица техники. В МЧС утверждают, что угрозы распространения огня нет.

Крупный пожар вспыхнул на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня
Узнать подробнее
Склад загорелся на рынке "Классик" под Ростовом 22 июня
Видео: 1MI

Предварительной причиной пожара в МЧС называют проблемы с электропроводкой.

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщалось.

Обстановка на месте происшествия уточняется.

Это не первый крупный пожар на рынке «Классик». В 2020 году там загорелся двухэтажный павильон. Площадь огня составила четыре тысячи квадратных метров. Возгорание перекинулось на магазинов фейерверков, из-за чего небо озарили салюты. Тогда депутаты требовали закрытия рынка из-за проблем с пожарной безопасностью.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростовской области открыли обход Аксая и потушили пожар на ГРЭСПоявилось видео тушения огня внутри энергоблока на ГРЭС в НовочеркасскеЛивни, град и штормовой ветер накроют Ростовскую область 13 июня
#Пожар на аксайском рынке "Классик" 22 июня#Видео#Алина Заярная#Происшествие#Пожар в Ростовской области#МЧС России по Ростовской области#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области победили памперсного «дементора» и покрасили Дон в зеленый цвет
Вчера, 14:37
Зоолог рассказал, почему ростовская рыба заражена опасными паразитами, и что делать
Вчера, 14:22
Замначальника МВД в Ростовской области подозревают в передаче миллионной взятки
Вчера, 14:13
Ростовский физиолог Кундупьян раскритиковала идею о переходе на летнее и зимнее время
Вчера, 11:52
В сети появилось видео с суда в Ростове над украинскими штурмовиками «Медведи SS» *
Вчера, 14:02
Объявлены финальные продажи квратир в ЖК «Измаильский экоквартал»
Вчера, 08:50