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Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня

22 июня 2023, 08:49
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось видео с последствиями пожара на торговой базе «Альтус» под Ростовом
В результате пожара на торговой базе «Альтус» под Ростовом никто не пострадал, подтвердили в региональном МЧС.

Спустя четыре с половиной часа спасатели смогли ликвидировать пожар на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На кадрах с места событий, которые опубликовало издание 161.ру, видно, что склады на базе полностью выгорели. От них остались лишь груды металла. Сгорел там и товар, который предприниматели не успели вынести.

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Видео: 161.ru

Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В тушении участвовали более сотни спасателей, десятки единиц техники, два пожарных поезда и один вертолет Ми-8.

Предварительной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой.

Ранее RostovGazeta опубликовала подробный фоторепортаж с места событий.

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