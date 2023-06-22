Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:53
Спустя четыре с половиной часа спасатели смогли ликвидировать пожар на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
На кадрах с места событий, которые опубликовало издание 161.ру, видно, что склады на базе полностью выгорели. От них остались лишь груды металла. Сгорел там и товар, который предприниматели не успели вынести.
Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В тушении участвовали более сотни спасателей, десятки единиц техники, два пожарных поезда и один вертолет Ми-8.
Предварительной причиной пожара называют проблемы с электропроводкой.
Ранее RostovGazeta опубликовала подробный фоторепортаж с места событий.