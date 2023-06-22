Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Крупный пожар удалось локализовать на площади в 2000 квадратных метров на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. В тушении участвуют более сотни спасателей, десятки единиц техники, вертолет Ми-8 и два пожарных поезда.
О пострадавших пока не сообщается.
Предварительно, причиной пожара стали проблемы с электропроводкой.
Тем временем предприниматели пытаются спасти свой товар из пламени на торговой базе «Альтус». Из убытки оцениваются в миллионы рублей.