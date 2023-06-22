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Пожар на торговой базе «Альтус» под Ростовом удалось локализовать

22 июня 2023, 07:22
Фото: 50.mchs.gov.ru
Фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» в Ростове 22 июня
Спасатели смогли локализовать пожар на торговой базе «Альтус» под Ростовом, сообщили в региональном МЧС.

Крупный пожар удалось локализовать на площади в 2000 квадратных метров на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. В тушении участвуют более сотни спасателей, десятки единиц техники, вертолет Ми-8 и два пожарных поезда.

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Видео: МЧС по Ростовской области

О пострадавших пока не сообщается.

Предварительно, причиной пожара стали проблемы с электропроводкой.

Тем временем предприниматели пытаются спасти свой товар из пламени на торговой базе «Альтус». Из убытки оцениваются в миллионы рублей.

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