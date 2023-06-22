Спасатели смогли полностью ликвидировать пожар на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. На тушение огня у них ушло четыре с половиной часа и минимум 40 тонн воды. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В его ликвидации участвовали более сотни спасателей, десятки машин спецтехники, вертолет Ми-8 и два пожарных поезда.