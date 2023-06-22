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Пожар на торговой базе «Альтус» полностью ликвидировали

22 июня 2023, 08:20
Фото: rostovgazeta.ru
Пожар на торговой базе «Альтус» полностью ликвидировали
Пожар на торговой базе «Альтус» под Ростовом удалось полностью ликвидировать, сообщили в региональном МЧС.

Спасатели смогли полностью ликвидировать пожар на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. На тушение огня у них ушло четыре с половиной часа и минимум 40 тонн воды. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В его ликвидации участвовали более сотни спасателей, десятки машин спецтехники, вертолет Ми-8 и два пожарных поезда.

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В результате происшествия никто не пострадал.

Теперь предпринимателям, потерявшим товар в огне, предстоит подсчитать свои убытки. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с места событий.

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