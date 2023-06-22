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Пожарный поезд привлекли к тушению огня на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня

22 июня 2023, 05:51
Фото: Wikipedia.org
Пожарный поезд привлекли к тушению огня на рынке "Классик" под Ростовом
В тушении огня на рынке «Классик» под Ростовом привлекли более 60 спасателей, 21 единицу техники и пожарный поезд, рассказали в региональном МЧС.

Крупный пожар вспыхнул на территории рынка «Классик» в Аксайском районе. Огонь стремительно распространился на площади в 2000 квадратных метров. В тушении участвуют 63 спасателя и 21 единица техники.

К ликвидации огня решили привлечь пожарный поезд. Он уже отправился в путь со станции «Ростов-Главный». Также к тушению подключили самолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

Площадь пожара на рынке «Классик» под Ростовом увеличилась до 2000 квадратных метров
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Предварительно, причиной пожара стали проблемы с электропроводкой.

Ситуация на месте происшествия уточняется.

Ранее появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня.

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