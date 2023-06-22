Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Крупный пожар вспыхнул на территории рынка «Классик» в Аксайском районе. Огонь стремительно распространился на площади в 2000 квадратных метров. В тушении участвуют 63 спасателя и 21 единица техники.
К ликвидации огня решили привлечь пожарный поезд. Он уже отправился в путь со станции «Ростов-Главный». Также к тушению подключили самолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.
Предварительно, причиной пожара стали проблемы с электропроводкой.
Ситуация на месте происшествия уточняется.
Ранее появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня.