Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Тушение огня продолжается на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. Там загорелся склад с посудой и электроприборами. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Сейчас спасатели смогли ликвидировать открытое горение.
Тем временем предприниматели всеми силами пытаются спасти от огня товар. Они выстроились в ряд и по цепочке передают коробки. Для большинства из них речь идет о миллионных убытках.
Из-за сменившегося порыва ветра восточная часть склада полностью уничтожена.
Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» в Ростове.