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Предприниматели по цепочке передают уцелевший товар на рынке «Альтус» под Ростовом

22 июня 2023, 08:03
Фото: rostovgazeta.ru
Предприниматели по цепочке передают уцелевший товар на рынке «Альтус» под Ростовомд
Предприниматели выстроились в ряд и по цепочку передают друг другу уцелевший товар на территории торговой базы «Альтус», сообщает корреспондент RostovGazeta.

Тушение огня продолжается на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. Там загорелся склад с посудой и электроприборами. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Сейчас спасатели смогли ликвидировать открытое горение.

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Тем временем предприниматели всеми силами пытаются спасти от огня товар. Они выстроились в ряд и по цепочке передают коробки. Для большинства из них речь идет о миллионных убытках.

Из-за сменившегося порыва ветра восточная часть склада полностью уничтожена.

Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с горящей базы электротехники «Альтус» в Ростове.

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