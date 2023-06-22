Крупный пожар произошел на территории торговой базы «Альтрус» в Аксайском районе, недалеко от Ростова. Там загорелся склад с посудой и электротехникой. Пожар не могут потушить уже несколько часов. Огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров.