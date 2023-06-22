Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Крупный пожар произошел на территории торговой базы «Альтрус» в Аксайском районе, недалеко от Ростова. Там загорелся склад с посудой и электротехникой. Пожар не могут потушить уже несколько часов. Огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров.
Предприниматель, у которого на складе хранилась посуда, что, когда утром открывал магазин, товарищ сказал ему, что склад дымится. Они открыли дверь и увидели клубы черного дыма.
Сейчас коммерсанты пытаюсь спасти свой товар от огня. Коробки с ним просто сбрасывают в кучу. Предприниматели рассказывают, что вложили в свой товар миллионы рублей. У одного из них от большого склада с посудой уцелело лишь 10%.
Напомним, ликвидация огня на торговой базе продолжается. В тушении участвуют более ста спасателей, десятки единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.