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Предприниматели спасают остатки товара с горящей торговой базы «Альтус» под Ростовом

22 июня 2023, 06:40
Фото: rostovgazeta.ru
Предприниматели спасают свой товар с горящей торговой базы под Ростовом
Предприниматели пытаются спасти от огня товар на горячей торговой базе «Альтрус» в Ростовской области, сообщает корреспондент RostovGazeta с места происшествия.

Крупный пожар произошел на территории торговой базы «Альтрус» в Аксайском районе, недалеко от Ростова. Там загорелся склад с посудой и электротехникой. Пожар не могут потушить уже несколько часов. Огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров.

Фото: rostovgazeta.ru
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Предприниматели спасают свой товар с горящей торговой базы под Ростовом
Видео: ТГ канал Rostovinside

Предприниматель, у которого на складе хранилась посуда, что, когда утром открывал магазин, товарищ сказал ему, что склад дымится. Они открыли дверь и увидели клубы черного дыма.

Сейчас коммерсанты пытаюсь спасти свой товар от огня. Коробки с ним просто сбрасывают в кучу. Предприниматели рассказывают, что вложили в свой товар миллионы рублей. У одного из них от большого склада с посудой уцелело лишь 10%.

Напомним, ликвидация огня на торговой базе продолжается. В тушении участвуют более ста спасателей, десятки единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

Фото: rostovgazeta.ru
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