Из-за крупного пожара на торговой базе «Альтрус» в Аксайском районе образовалась огромная пробка на выезде из Ростова. Она тянется от улицы Малое Зеленое кольцо через пересечение с проспектом Шолохова и на протяжении почти всего Аксайского проспекта. Ситуацию осложняет произошедшее там ДТП.