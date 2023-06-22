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Пробка образовалась в Ростове из-за пожара на торговой базе 22 июня

22 июня 2023, 06:32
Фото: 27.mchs.gov.ru
Пробка образовалась в Аксайском районе из-за пожара на торговой базе 22 июня
Пробка образовалась в районе пожара в Ростове, сообщают «Яндекс. Карты».

Из-за крупного пожара на торговой базе «Альтрус» в Аксайском районе образовалась огромная пробка на выезде из Ростова. Она тянется от улицы Малое Зеленое кольцо через пересечение с проспектом Шолохова и на протяжении почти всего Аксайского проспекта. Ситуацию осложняет произошедшее там ДТП.

В МЧС уточнили место пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня
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Водителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут и по возможности использовать объездные пути.

Напомним, пожар на торговой базе «Альтрус» охватил 2000 квадратных метров площади. В его тушении участвуют 117 спасателей и 46 единиц техники. Также к ликвидации огня подключили вертолет Ми-8 и два пожарных поезда. Обстановка на месте происшествия уточняется.

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