Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Из-за крупного пожара на торговой базе «Альтрус» в Аксайском районе образовалась огромная пробка на выезде из Ростова. Она тянется от улицы Малое Зеленое кольцо через пересечение с проспектом Шолохова и на протяжении почти всего Аксайского проспекта. Ситуацию осложняет произошедшее там ДТП.
Водителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут и по возможности использовать объездные пути.
Напомним, пожар на торговой базе «Альтрус» охватил 2000 квадратных метров площади. В его тушении участвуют 117 спасателей и 46 единиц техники. Также к ликвидации огня подключили вертолет Ми-8 и два пожарных поезда. Обстановка на месте происшествия уточняется.