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Производства и транспорт остановились в Ростовской области на минуту 22 июня

22 июня 2023, 10:02
Фото: 1MI
Производства и транспорт остановились в Ростовской области на минуту 22 июня
В Ростовской области состоялась минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В Ростовской области в 12.15 мск состоялась минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Ровно на 60 секунд в регионе остановились производства и транспорт, чтобы люди вспомнили о жертвах той жуткой войны.

В канун Дня памяти и скорби Ростовскую область озарили «Огненные картины войны»
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Сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. В Ростовской области пройдет несколько мероприятий, на которых вспомнят события войны и погибших там земляков.

Напомним, вчера сотни свечей зажгли в Ростовской области в память о погибших в ВОВ.

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