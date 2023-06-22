Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Ростовской области в 12.15 мск состоялась минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Ровно на 60 секунд в регионе остановились производства и транспорт, чтобы люди вспомнили о жертвах той жуткой войны.
Сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. В Ростовской области пройдет несколько мероприятий, на которых вспомнят события войны и погибших там земляков.
Напомним, вчера сотни свечей зажгли в Ростовской области в память о погибших в ВОВ.