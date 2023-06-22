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Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на торговой базе под Ростовом

22 июня 2023, 07:29
Фото: rostovgazeta.ru
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на торговой базе под Ростовом
В Ростовской области началась проверка из-за крупного возгорания возле рынка «Классик», сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что сейчас полыхает строительная база «Альтус», где хранили посуду и электротехнику. Огонь успел распространиться на площади две тысячи квадратных метров.

Более 100 человек участвуют в ликвидации пожара, им также потребовался вертолет для сброса воды и два пожарных поезда. Медицинская помощь при возгорании никому не понадобилась.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

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