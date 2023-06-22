Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Напомним, что сейчас полыхает строительная база «Альтус», где хранили посуду и электротехнику. Огонь успел распространиться на площади две тысячи квадратных метров.
Более 100 человек участвуют в ликвидации пожара, им также потребовался вертолет для сброса воды и два пожарных поезда. Медицинская помощь при возгорании никому не понадобилась.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.