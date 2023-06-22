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Posted Сегодня, 20:54

Published Сегодня, 20:54

Modified Сегодня, 20:58

Updated Сегодня, 20:58

Путин подчеркнул, что развитие Арктики является одним из приоритетных направлений

22 июня 2023, 20:54
По словам президента Российской Федерации Владимира Путина одними из основных задач являются освоение Арктики и сохранение ее природных ресурсов. Он выразил свою позицию на Втором всероссийском арктическом форуме-фестивале «Арктика. Лед тронулся» в Мурманске.

Российский лидер подчеркнул, что правительство страны уделяет приоритетное внимание этим вопросам в последние годы, пишет 360tv.ru. Кроме того, Владимир Путин отметил, что решению данных задач помогают волонтеры, студенты, представители общественных организаций и бизнес-структур, которые проявляют активность и гражданскую ответственность.

На сегодняшний день уже проведена значительная работа по очистке 110 гектаров арктических территорий и удалению свыше пяти тысяч тонн мусора. Президент назвал данную работу масштабной и популярной, заверив о ее продолжении.

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