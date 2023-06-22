Путин подчеркнул, что развитие Арктики является одним из приоритетных направлений

Российский лидер подчеркнул, что правительство страны уделяет приоритетное внимание этим вопросам в последние годы, пишет 360tv.ru. Кроме того, Владимир Путин отметил, что решению данных задач помогают волонтеры, студенты, представители общественных организаций и бизнес-структур, которые проявляют активность и гражданскую ответственность.