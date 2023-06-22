Путин подчеркнул, что развитие Арктики является одним из приоритетных направлений

Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
Российский лидер подчеркнул, что правительство страны уделяет приоритетное внимание этим вопросам в последние годы, пишет 360tv.ru. Кроме того, Владимир Путин отметил, что решению данных задач помогают волонтеры, студенты, представители общественных организаций и бизнес-структур, которые проявляют активность и гражданскую ответственность.
На сегодняшний день уже проведена значительная работа по очистке 110 гектаров арктических территорий и удалению свыше пяти тысяч тонн мусора. Президент назвал данную работу масштабной и популярной, заверив о ее продолжении.