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Реабилитационный центр открылся в женской колонии для подготовки осужденных к свободе

22 июня 2023, 12:12
Фото: 1MI
Женщин в ростовских колониях будут готовить к выходу на свободу в реабилитационных центрах
Женщин в ростовских колониях будут готовить к выходу на свободу в реабилитационных центрах, рассказали во ФСИН.

В женской исправительной колонии открыли первый в Ростовской области реабилитационный центр для осужденных, готовящихся к освобождению. Цель подобных центров — сократить количество рецидивных преступлений среди женщины, вышедших из тюрьмы, и помощь им в адаптации к свободной жизни.

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В центре, которому дали название «Аврора», 18 мест. Туда будут попадать женщины, которым до освобождения из тюрьмы остается не больше полугода. С ними будут работать психологи и соцработники. Центр оборудован тренажерным залом, кухней, спальнями и комнатой отдыха.

Ранее RostovGazeta рассказала, как живут осужденные в исправительной колонии №18.

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