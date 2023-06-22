Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В женской исправительной колонии открыли первый в Ростовской области реабилитационный центр для осужденных, готовящихся к освобождению. Цель подобных центров — сократить количество рецидивных преступлений среди женщины, вышедших из тюрьмы, и помощь им в адаптации к свободной жизни.
В центре, которому дали название «Аврора», 18 мест. Туда будут попадать женщины, которым до освобождения из тюрьмы остается не больше полугода. С ними будут работать психологи и соцработники. Центр оборудован тренажерным залом, кухней, спальнями и комнатой отдыха.
Ранее RostovGazeta рассказала, как живут осужденные в исправительной колонии №18.