В центре, которому дали название «Аврора», 18 мест. Туда будут попадать женщины, которым до освобождения из тюрьмы остается не больше полугода. С ними будут работать психологи и соцработники. Центр оборудован тренажерным залом, кухней, спальнями и комнатой отдыха.