«После этого началось какое-то безумие. Этот лже-полицейский стал постоянно мне названивать с множества других, разных номеров. Как только я блокировала один, тут же поступал звонок с другого номера. Да так, что я не успевала их блокировать. Столь быстро менять номера телефонов он явно не мог. Похоже, что пользовался какой-то программой для подмены. Продолжалось это очень долго. До тех пор, пока я попросту не выключила телефон», — отмечает Смирнова.