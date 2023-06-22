Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Ростовчанка Ирина Смирнова [имя изменено по ее просьбе] рассказывает, что звонок поступил с мобильного номера, который был ей неизвестен. Звонивший представился старшим лейтенантом полиции, назвал свои имя-отчество и особо подчеркнул, что звонит из правоохранительного ведомства.
«Он сказал, что звонит по делу, где я прохожу потерпевшей. Суть заключалась в том, что какой-то мой однофамилец пришел в банк. Заявил, что он мой родственник. И попросил оформить на меня кредит, разъяснив, что сама я это сделать не могу, поскольку лежу в больнице с тяжелым заболеванием», — передает Смирнова рассказанную лже-сотрудником полиции версию.
Звонивший также поделился с ростовчанкой, что сотрудница банка «чуть-чуть дружила с головой», поэтому кредит на постороннего человека не оформила. Якобы она обратилась в полицию. Мошенника сразу задержали, и теперь требуются доказательства его вины.
«Мне так и сказали, что я прохожу по делу потерпевшей. Ведь именно с моих счетов мошенник попытался украсть 150 тысяч рублей. И теперь, по телефону, необходимо проверить все мои банковские карты и счета», — добавляет Ирина.
Ростовчанка сразу заподозрила неладное. Во-первых, говор звонившего, по ее словам, откровенно напоминал украинский. Во-вторых, лже-полицейский использовал странные обороты речи. С одной стороны — логичные и понятные. А с другой — совершенно не свойственные для оборотов речи в России. Поэтому Ирина прервала разговор, повесила трубку и заблокировала номер.
«После этого началось какое-то безумие. Этот лже-полицейский стал постоянно мне названивать с множества других, разных номеров. Как только я блокировала один, тут же поступал звонок с другого номера. Да так, что я не успевала их блокировать. Столь быстро менять номера телефонов он явно не мог. Похоже, что пользовался какой-то программой для подмены. Продолжалось это очень долго. До тех пор, пока я попросту не выключила телефон», — отмечает Смирнова.
Больше всего жительницу Ростова поразило, что звонивший полностью владел информацией о ее личных данных. Этим он и бравировал в процессе разговора.
«У меня редкая фамилия. Есть привычка никогда и нигде ее не называть. Даже в соцсетях я ее не указывала. Мою фамилию знали разве что в банке, на сайте госуслуг и в МФЦ. Поэтому откуда мои личные данные оказались в руках мошенников, я не понимаю. Кто-то же их ему слил?», — недоумевает Ирина.
Информацию о себе сегодня можно легко оставить где угодно. И даже не задумываясь об этом. Например, личные данные нередко требуют при оформлении бонусной карты в магазинах или аптеках. Но Смирнова уверяет, что никогда свои данные не сообщала.
Собеседница добавляет, что мошенник говорил с ней очень убедительно. И если бы она не была осведомлена о том, что сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят по подобным вопросам, то, возможно, поверила бы в правомерность происходящего.
«Я хочу предупредить всех ростовчан, чтобы сохраняли бдительность в разговоре по телефону с неизвестными людьми. Даже когда те представляются сотрудниками органов правопорядка», — сообщает жительница Ростова.
К слову, корреспонденту RostovGazeta тоже вчера поступил подобный звонок. Правда, разговор завершился быстро — после того, как корреспондент заявил, что лично обратится в банк и отделение полиции для выяснения ситуации. Еще одному сотруднику редакции позвонили якобы из представительства известного банка в ОАЭ. Разговор абонент также прервал и уведомил банк о мошеннических действиях.
Юрист Антон Габович подчеркивает, что сотрудники правоохранительных структур никогда не будут звонить потерпевшим. И, тем более, просить человека в рамках общения по телефону выполнять какие-то действия с банковскими картами — называть их номера, переходить по ссылкам, посылать код, требуя сообщить его.
«Дело в том, что сотрудники правоохранительных структур вправе самостоятельно, обратившись в банк, запросить всю необходимую информацию», — подчеркивает Габович.
Исходя из опыта, юрист добавляет, что последнее время мошенники используют всевозможные средства для связи с доверчивыми ростовчанами.
«В практику мошенничества также плотно вошли звонки через мессенджеры, через сообщения в социальных сетях. Причем аккаунты, с которых они направляются, по сути, не являются официальными. Хотя очень на них похожи», — говорит юрист.
По словам собеседника, сегодня, во времена активной цифровизации, для того, чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно при разговоре по мобильному соблюдать ряд элементарных правил.
Никому и ни при каких обстоятельствах не передавать свои персональные данные или данные о своих банковских картах. Никакие приложения по требованию звонящего якобы для предотвращения мошеннических действий категорически нельзя устанавливать на свой телефон. Также нельзя совершать любые операции по инструкциям звонящего. Даже если он представляется сотрудником правоохранительного ведомства.
«А в случае поступления подобных звонков или сообщений, следует прекратить общение и обратиться в ближайший отдел полиции», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta выясняла, на какие уловки идут мошенники, чтобы разжиться деньгами доверчивых ростовчан. В их числе — проведение всевозможных лотерей и конкурсов, выдача бонусов, сбор средств на лечение, получение фейковых «официальных» выплат и многое другое. А также оплата «работы за лайки», которая также организована с целью обмана жителей Ростова.