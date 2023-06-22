Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
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Updated Сегодня, 15:19
В четверг, 22 июня, стало известно, что ростовская компания Gloria Jeans собирается премировать своих сотрудников, которые посвятили работе более 10 лет своей жизни. Каждый из «ветеранов» предприятия получит по миллиону рублей, всего владелец компании выплатит премии 2,53 тысячи сотрудникам, следовательно, на поощрение персонала за долгое сотрудничество Gloria Jeans собирается потратить около 2,5 миллиарда рублей.
Владелец компании Владимир Мельников в своем обращении к подчиненным заявил, что без персонала и цеха, и склады, и магазины остались лишь пустыми стенами и холодным железом. Кроме того, миллион получат и те сотрудники, кто уже вышел на пенсию.
В компании предупредили, что заявки на получение средств подавать не нужно — уже в ближайшие дни деньги поступят на зарплатные счета сотрудников.
Губернатор региона Василий Голубев объявил, что Ростовская область сохранит статус приграничной территории из соображений безопасности.
В своем интервью ТАСС Василий Голубев рассказал, что после присоединения ЛДНР Ростовская область фактически перестала быть приграничным регионом, но решила сохранить этот статус из-за некоторых преференций. Например, направлять бюджет на некоторые направления в ускоренном темпе. Если бы у Ростовской области не было бы этого статус — процесс занимал бы месяцы.
Кроме того, благодаря особому статусу территорий, охрану на границах обеспечивают силами Минобороны и пограничных служб, что повышает уровень безопасности субъекта России.
В четверг, 22 июня, в 06.34 мск в Аксайском районе в поселке Янтарном на улице Малое Зеленое кольцо, 3А вспыхнул пожар. По предварительным данным МЧС, огонь охватил складские помещения с посудой и электроникой. К месту происшествия немедленно выехали 42 пожарных и 14 единиц техники.
Позднее стало известно, что огонь охватил 2000 квадратных метров, из-за чего к тушению пожара пришлось привлечь дополнительные силы, в том числе вертолет и пожарные поезда.
Спустя четыре часа пожар удалось локализовать. К этому времени в работах были задействованы более сотни спасателей, а Роспотребнадзор заявил, что проверит состав воздуха на концентрацию вредных веществ.
Прокуратура Ростовской области объявила, что проверит соблюдение требований пожарной безопасности на рынке, предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание.