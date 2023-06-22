Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Ростовская область после включения в состав России ЛНР и ДНР перестала быть приграничным регионом. Однако формально от этого статуса субъект решил не отказываться. Губернатор Василий Голубев в интервью ТАСС заявил, что это дает области определенные преференции.
Он напомнил, что в Ростовской области введен режим ЧС и оранжевый уровень опасности. Это позволяет направлять финансирование на «некоторые направления» ускоренными темпами. Без статуса приграничной территории на это региону потребовались бы месяцы.
Также статус приграничной территории позволяет Ростовской области обеспечивать определенный уровень безопасности. Сейчас регион является «своего рода хабом» для новых субъектов России. Поэтому контроль на границе Ростовской области с ЛНР и ДНР усиленно обеспечивают Минобороны и пограничники. Это позволяет региону предотвращать диверсии на стратегически важных объектах.
Ранее губернатор Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от провокаций ВСУ.