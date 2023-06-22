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Ростовская область сохранила статус приграничной территории для безопасности

22 июня 2023, 09:38
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовской области сохранили статус приграничной территории из соображений безопасности
Ростовской области сохранили статус приграничной территории из соображений безопасности, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ростовская область после включения в состав России ЛНР и ДНР перестала быть приграничным регионом. Однако формально от этого статуса субъект решил не отказываться. Губернатор Василий Голубев в интервью ТАСС заявил, что это дает области определенные преференции.

Он напомнил, что в Ростовской области введен режим ЧС и оранжевый уровень опасности. Это позволяет направлять финансирование на «некоторые направления» ускоренными темпами. Без статуса приграничной территории на это региону потребовались бы месяцы.

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Также статус приграничной территории позволяет Ростовской области обеспечивать определенный уровень безопасности. Сейчас регион является «своего рода хабом» для новых субъектов России. Поэтому контроль на границе Ростовской области с ЛНР и ДНР усиленно обеспечивают Минобороны и пограничники. Это позволяет региону предотвращать диверсии на стратегически важных объектах.

Ранее губернатор Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от провокаций ВСУ.

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#Алина Заярная#Спецоперация#Безопасность в Ростовской области#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Голубев
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