Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Владелец Ростовской компании Gloria Jeans Владимир Мельников решил поощрить своих сотрудников, работающих на бренд десять и более лет. Он выплатит им по одному миллиону рублей. Donnews пишет, что таких сотрудников в компании 2527 человек. Таким образом, Gloria Jeans потратит 2,5 миллиарда рублей.
В письме, адресованном к сотрудникам. Мельников говорит, что цеха, склады, магазины и офисы компании без сотрудников «лишь бездушные стены и холодное железо».
Уточняется, что миллион выплатят и тем, кто уже на пенсии.
Дополнительных действий для получения денег не нужно. Средства поступят на зарплатные счета старожилов в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Магазины H&M и Zara могут отдать бренду Gloria Jeans в торговых центрах в Ростове.