Владелец Ростовской компании Gloria Jeans Владимир Мельников решил поощрить своих сотрудников, работающих на бренд десять и более лет. Он выплатит им по одному миллиону рублей. Donnews пишет, что таких сотрудников в компании 2527 человек. Таким образом, Gloria Jeans потратит 2,5 миллиарда рублей.