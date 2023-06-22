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Ростовский бренд Gloria Jeans выплатит по миллиону сотрудникам компании

22 июня 2023, 10:40
Фото: Wikipedia.org
Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей сотрудникам, работающим у нее десять и более лет
Ростовская компания Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей сотрудникам, работающим у нее десять и более лет, пишут СМИ.

Владелец Ростовской компании Gloria Jeans Владимир Мельников решил поощрить своих сотрудников, работающих на бренд десять и более лет. Он выплатит им по одному миллиону рублей. Donnews пишет, что таких сотрудников в компании 2527 человек. Таким образом, Gloria Jeans потратит 2,5 миллиарда рублей.

В письме, адресованном к сотрудникам. Мельников говорит, что цеха, склады, магазины и офисы компании без сотрудников «лишь бездушные стены и холодное железо».

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Уточняется, что миллион выплатят и тем, кто уже на пенсии.

Дополнительных действий для получения денег не нужно. Средства поступят на зарплатные счета старожилов в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Магазины H&M и Zara могут отдать бренду Gloria Jeans в торговых центрах в Ростове.

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