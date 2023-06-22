Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Аксайском район продолжается тушение пожара на торговой базе «Альтус». Огонь охватил склад с посудой и электротехникой. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.
На место прибыли предприниматели, они пытаются спасти свой товар от огня. Резко переменившийся ветер перебрасывает пламя на ту часть склада, откуда коммерсанты едва успели унести вещи, сообщает корреспондент. Из-за порывов ветра площадь пожара рискует увеличиться.
UPD: В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о локализации возгорания к 09.50 мск.
Напомним, движение транспорта ограничили в районе пожара на торговой базе «Альтус».