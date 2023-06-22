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Сильный ветер распространяет пламя на торговой базе «Альтус» под Ростовом

22 июня 2023, 07:12
Фото: 60.mchs.gov.ru
Сильный ветер распространяет пламя на торговой базе под Ростовом
Из-за сильного ветра может увеличиться площадь пожара на торговой базе под Ростовом, сообщил корреспондент RostovGazeta, побывавший на месте происшествия.

В Аксайском район продолжается тушение пожара на торговой базе «Альтус». Огонь охватил склад с посудой и электротехникой. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.

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Фото: 161.ru

На место прибыли предприниматели, они пытаются спасти свой товар от огня. Резко переменившийся ветер перебрасывает пламя на ту часть склада, откуда коммерсанты едва успели унести вещи, сообщает корреспондент. Из-за порывов ветра площадь пожара рискует увеличиться.

UPD: В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о локализации возгорания к 09.50 мск.

Напомним, движение транспорта ограничили в районе пожара на торговой базе «Альтус».

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