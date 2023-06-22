На место прибыли предприниматели, они пытаются спасти свой товар от огня. Резко переменившийся ветер перебрасывает пламя на ту часть склада, откуда коммерсанты едва успели унести вещи, сообщает корреспондент. Из-за порывов ветра площадь пожара рискует увеличиться.