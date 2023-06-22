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Самый дешевый вариант стоит от 750 рублей в сутки, сам дом расположен в станице Вешенская. А напротив находится сосновый бор.
«Есть стиральная машина, микроволновка, посуда, утюг, фен, постельное белье, полотенца, средства гигиены. Для гостей сделали парковку во дворе, мангал, зону отдыха, детскую песочницу с качелями», — написал владелец.
За одну тысячу рублей можно арендовать дом в хуторе Красная Поляна Азовского района, который владелец называет идеальным вариантом для отдыха. Площадь комплекса составляет 80 квадратных метров.
«Здесь тишина и покой, свежий чистый воздух. Заповедная зона, рядом Александровский лес. Речка в шаговой доступности, можно рыбачить и купаться. Прогулки на квадроцикле», — говорится в тексте объявления.
Если бюджет позволяет потратить около пяти тысяч рублей за сутки проживания, то можно присмотреться к гостевому дому недалеко от парка Лога в Старой Станице. Здесь есть свой собственный двор, мангал для отдыха на свежем воздухе, детский спортивный батут.
Площадь дома составляет 100 квадратных метров, стоимость составляет 4,5 тысячи рублей в сутки.
За пять тысяч рублей можно снять дом площадью 69 квадратных метров в Ростове. Владелец разрешил проводить увеселительные мероприятия.
На территории есть зона для шашлыка, парковка для автотранспорта, а в доме предусмотрели все необходимое для проживания, в том числе посуду и постельные принадлежности.
Дороже всего обойдется аренда дома в хуторе Лиманский в Семикаракорском районе, где стоимость составляет 297 тысяч рублей в сутки. За эти деньги предлагают коттедж площадью 270 квадратных метров.
«Комплекс расположен в 170 километрах от Ростова-на-Дону на берегу залива реки Маныч. Здесь первозданная природа гармонично сочетается с развитой инфраструктурой, все наполнено атмосферой блаженного спокойствия и отрешенности от мира, время начинает течь размеренно и плавно», — говорится в объявлении.
На втором месте по стоимости идет дом в 220 квадратных метров, сутки проживания в котором стоят 128 тысяч рублей. Это пятизвездочный отель в хуторе Усть-Койсуг.
Арендатору необходимо решить, в каком районе или городе он хочет арендовать дом. Важно учесть близость к магазинам, торговым центрам и развлекательным комплексам, которые имеют значение. Также стоит обратить внимание на доступность транспорта и общую безопасность района.
При осмотре дома следует обратить внимание на его общее состояние, включая стены, полы, кухню, ванные комнаты и электроприборы. Важно убедиться, что все основные системы функционируют должным образом.
Арендатору следует внимательно ознакомиться с условиями договора аренды. Важно убедиться, что он содержит все важные аспекты, включая стоимость, сроки, права и обязанности сторон.
Необходимо изучить репутацию и отзывы о доме и арендодателе. Для этого можно обратиться к специальным сайтам и прочитать отзывы предыдущих арендаторов.
При выборе дома следует оценить наличие необходимых удобств внутри дома, например, стиральной машины, посудомоечной машины или кондиционера.
При аренде дома нужно спросить об ограничениях, установленных арендодателем, чтобы они не стали сюрпризами после заселения.
Следует поинтересоваться тем, как будут решаться возникающие проблемы. В случае непредвиденных ситуаций или поломок важно быть уверенным, что эти вопросы решат в кратчайшие сроки.
Есть несколько проверенных временем правил, которые помогут арендовать дом и при этом сэкономить:
Учитывая все эти факторы, потенциальный арендатор может найти оптимальный и доступный вариант.