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Сколько стоит снять дом в Ростовской области и какие есть предложения

22 июня 2023, 01:16
Фото: 1MI
В Ростовской области опубликовано большое количество предложений об аренде домов и коттеджей. Где можно остановиться на отдых и что предлагают владельцы, в материале RostovGazeta.

Недорого арендовать дом в Ростовской области

Самый дешевый вариант стоит от 750 рублей в сутки, сам дом расположен в станице Вешенская. А напротив находится сосновый бор.

Фото: ЦИАН

«Есть стиральная машина, микроволновка, посуда, утюг, фен, постельное белье, полотенца, средства гигиены. Для гостей сделали парковку во дворе, мангал, зону отдыха, детскую песочницу с качелями», — написал владелец.

За одну тысячу рублей можно арендовать дом в хуторе Красная Поляна Азовского района, который владелец называет идеальным вариантом для отдыха. Площадь комплекса составляет 80 квадратных метров.

«Здесь тишина и покой, свежий чистый воздух. Заповедная зона, рядом Александровский лес. Речка в шаговой доступности, можно рыбачить и купаться. Прогулки на квадроцикле», — говорится в тексте объявления.

Снять дом в Ростовской области до 5 тысяч рублей

Если бюджет позволяет потратить около пяти тысяч рублей за сутки проживания, то можно присмотреться к гостевому дому недалеко от парка Лога в Старой Станице. Здесь есть свой собственный двор, мангал для отдыха на свежем воздухе, детский спортивный батут.

Фото: ЦИАН

Площадь дома составляет 100 квадратных метров, стоимость составляет 4,5 тысячи рублей в сутки.

За пять тысяч рублей можно снять дом площадью 69 квадратных метров в Ростове. Владелец разрешил проводить увеселительные мероприятия.

На территории есть зона для шашлыка, парковка для автотранспорта, а в доме предусмотрели все необходимое для проживания, в том числе посуду и постельные принадлежности.


Самый дорогой дом для аренды в Ростовской области

Дороже всего обойдется аренда дома в хуторе Лиманский в Семикаракорском районе, где стоимость составляет 297 тысяч рублей в сутки. За эти деньги предлагают коттедж площадью 270 квадратных метров.

Фото: cian.bronevik.com

«Комплекс расположен в 170 километрах от Ростова-на-Дону на берегу залива реки Маныч. Здесь первозданная природа гармонично сочетается с развитой инфраструктурой, все наполнено атмосферой блаженного спокойствия и отрешенности от мира, время начинает течь размеренно и плавно», — говорится в объявлении.

На втором месте по стоимости идет дом в 220 квадратных метров, сутки проживания в котором стоят 128 тысяч рублей. Это пятизвездочный отель в хуторе Усть-Койсуг.

Как снять дом в Ростовской области

  1. Арендатору необходимо решить, в каком районе или городе он хочет арендовать дом. Важно учесть близость к магазинам, торговым центрам и развлекательным комплексам, которые имеют значение. Также стоит обратить внимание на доступность транспорта и общую безопасность района.

  2. При осмотре дома следует обратить внимание на его общее состояние, включая стены, полы, кухню, ванные комнаты и электроприборы. Важно убедиться, что все основные системы функционируют должным образом.

  3. Арендатору следует внимательно ознакомиться с условиями договора аренды. Важно убедиться, что он содержит все важные аспекты, включая стоимость, сроки, права и обязанности сторон.

  4. Необходимо изучить репутацию и отзывы о доме и арендодателе. Для этого можно обратиться к специальным сайтам и прочитать отзывы предыдущих арендаторов.

  5. При выборе дома следует оценить наличие необходимых удобств внутри дома, например, стиральной машины, посудомоечной машины или кондиционера.

  6. При аренде дома нужно спросить об ограничениях, установленных арендодателем, чтобы они не стали сюрпризами после заселения.

  7. Следует поинтересоваться тем, как будут решаться возникающие проблемы. В случае непредвиденных ситуаций или поломок важно быть уверенным, что эти вопросы решат в кратчайшие сроки.

Как сэкономить на аренде дома

Есть несколько проверенных временем правил, которые помогут арендовать дом и при этом сэкономить:

  1. При выборе дома нужно рассмотреть возможность поиска вариантов аренды без посредников или агентств. Объявления от собственников могут иметь более гибкие цены и условия, поскольку отсутствует комиссия агентства.
  2. Вместо традиционного дома, можно рассмотреть альтернативные варианты, такие как аренда коттеджей, мобильных домов или домов на колесах. Эти варианты часто бывают более доступными по цене.
  3. Можно следить за акциями и специальными предложениями от арендодателей или агентств. Они могут предлагать временные скидки, бесплатные дополнительные услуги или другие бонусы, которые помогут сэкономить на аренде.
  4. Если есть готовность снять дом на длительный период, например, арендодатели могут предложить сниженную стоимость аренды.
  5. Можно поискать дом в удаленных районах, которые находятся за пределами городских центров или популярных туристических мест. Цены на аренду в таких районах часто ниже, а турист можете насладиться спокойной атмосферой и природой.
  6. Для аренды следует обратиться к друзьям или знакомым, которые могут знать о возможных вариантах для съема. Тогда получится заселиться и не платить комиссию агентствам.

Учитывая все эти факторы, потенциальный арендатор может найти оптимальный и доступный вариант.

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