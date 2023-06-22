Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Утром 22 июня крупный пожар произошел на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. Огонь не могли потушить 4,5 часа. Все это время с места пожара валил густой черный дым.
Роспотребнадзор озаботился состоянием воздуха в Ростове после инцидента. Сотрудники надзорного ведомства провели отбор проб атмосферного воздуха на территории ближайшей к пожару жилой застройки. Пробы проверят на оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, стирол, фенол, формальдегид, хлористый водород, фтористый водород и аммиак.
Напомним, на торговой базе «Альтус» загорелся склад с посудой и электроприборами. Причиной возгорания предварительно называют проблемы с проводкой.