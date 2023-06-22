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Состав воздуха проверят в Ростове после пожара на рынке «Альтус» 22 июня

22 июня 2023, 10:40
Фото: 1MI
В Ростове состав воздуха проверят после пожара на торговой базе "Альтус"
В Ростове состав воздуха проверят на содержание химических веществ после пожара на торговой базе «Альтус», сообщили в Роспотребнадзоре.

Утром 22 июня крупный пожар произошел на торговой базе «Альтус» в Аксайском районе. Огонь не могли потушить 4,5 часа. Все это время с места пожара валил густой черный дым.

Появилось видео с последствиями пожара на рынке «Альтус» под Ростовом 22 июня
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Роспотребнадзор озаботился состоянием воздуха в Ростове после инцидента. Сотрудники надзорного ведомства провели отбор проб атмосферного воздуха на территории ближайшей к пожару жилой застройки. Пробы проверят на оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, стирол, фенол, формальдегид, хлористый водород, фтористый водород и аммиак.

Напомним, на торговой базе «Альтус» загорелся склад с посудой и электроприборами. Причиной возгорания предварительно называют проблемы с проводкой.

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