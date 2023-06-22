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Стали известны первые подробности пожара на рынке «Классик» под Ростовом 22 июня

22 июня 2023, 06:03
Фото: МЧС России по Ростовской области
Крупный пожар охватил склад на рынке «Классик» под Ростовом, рассказали в региональном МЧС.

Крупный пожар произошел на рынке «Классик» в Аксайском районе. Огонь охватил склад с посудой и электротехникой на торговой базе «Альтрус». Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров.

В тушении участвуют 63 спасателя и 21 единица техники. Также к ликвидации огня привлекли вертолет Ми-8 и два пожарных поезда.

Площадь пожара на рынке «Классик» под Ростовом увеличилась до 2000 квадратных метров
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Видео: МЧС России по Ростовской области

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

Предварительной причиной пожара в МЧС называют проблемы с проводкой.

Обстановка на месте происшествия уточняется.

Ранее появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом.

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