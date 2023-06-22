Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Крупный пожар произошел на рынке «Классик» в Аксайском районе. Огонь охватил склад с посудой и электротехникой на торговой базе «Альтрус». Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров.
В тушении участвуют 63 спасателя и 21 единица техники. Также к ликвидации огня привлекли вертолет Ми-8 и два пожарных поезда.
О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.
Предварительной причиной пожара в МЧС называют проблемы с проводкой.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
Ранее появилось видео пожара на рынке «Классик» под Ростовом.