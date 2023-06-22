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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:41

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Стали известны самые дешевые курорты Турции в 2023 году

22 июня 2023, 14:38
Фото: 1mi
В Турции снова регистрируют землетрясения, но туристов это не пугает и они приезжают на отдых в эту страну. На каком курорте дешевле всего отдыхать, выясняли журналисты «Новых известий».

С начала года в Анталье отдохнули более 780 тысяч россиян, этот показатель увеличился в два раза за год. Сейчас приходится тратить около 150 тысяч рублей на двоих, чтобы отдохнуть неделю в Турции.

Теперь «Новые известия» подготовили рейтинг курортов этой страны по стоимости. Чтобы составить список брали 10 самых дешевых предложений на семью из трех человек по отелям категории 4 звезды с питанием по системе «все включено».

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Дешевле всего отдохнуть в Алании, где туристы в среднем отдают 153 тысяч рублей за путевку. Далее идут Кемер и Сиде с показателями 163 тысячи и 176 тысяч.

Дороже всего отдых обойдется в Белеке и Анталье — 240 тысяч и 209 тысяч рублей.

Обычно опытные путешественники бронируют все отдельно, чтобы сэкономить на поездке. Но выгоднее ли это? Самые дешевые билеты на семью на чартерные рейсы выйдут в 123,5 тысячи рублей. Если выбрать регулярный рейс, то стоимость вырастет до 133 тысяч рублей.

Что касается проживания, то в специализированных сервисах оно начинается от 53 тысяч рублей. Скорее всего, это будет скромный вариант без питания.

Трансфер от аэропорта тоже придется плачивать самостоятельно. В итоге выходит значительная стоимость.

«Пакетные же туры могут быть интересные по итоговой цене с учетом того, что турецкие отели сейчас дают скидки. Если вначале сезона цены были повышены, то сейчас мы видим уже другую ситуацию», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Ранее стало известно, что со строящегося автовокзала в Ростове можно будет уехать в Турцию, Грузию и Армению.

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